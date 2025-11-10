Consulta pública para leilão inédito de sistemas de armazenamento em baterias vai até dezembro

consulta pública n° 202 do primeiro leilão de baterias do Brasil foi publicada nesta segunda-feira (10) e, conforme nota do governo federal, representa um marco na transição energética, ao promover maior estabilidade ao sistema elétrico, ampliar o aproveitamento das fontes renováveis e impulsionar a inovação tecnológica no setor. As contribuições poderão ser encaminhadas até 1º de dezembro para a portaria que definirá as diretrizes do certame. dofoi publicada nesta segunda-feira (10) e, conforme nota do governo federal, representa um marco na transição energética, ao promover maior estabilidade ao sistema elétrico, ampliar o aproveitamento das fontes renováveis e impulsionar a inovação tecnológica no setor. As contribuições poderão ser encaminhadas até 1º de dezembro para a portaria que definirá as diretrizes do certame.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destaca que a iniciativa é inédita e reforça o protagonismo do Brasil no planejamento energético. “O armazenamento de energia é viável e um grande aliado na transição energética. É o caminho para reduzir perdas, estabilizar o sistema e manter a modicidade tarifária, impulsionando o setor com inovação e previsibilidade”, afirma o ministro.

A ação integra o Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP) que será promovido em 2026. O certame terá como objetivo contratar potência em megawatts (MW) proveniente de novos sistemas de armazenamento de energia em baterias (SAE-BESS). Na prática, o leilão permitirá que empresas instalem e operem grandes sistemas de baterias capazes de armazenar energia elétrica e liberá-la quando necessário, contribuindo para a estabilidade e a segurança do fornecimento em todo o País.

O ministro também ressaltou o papel estratégico das baterias. “Essa iniciativa contribui para a modernização do setor, ampliando sua capacidade de resposta às novas demandas tecnológicas e aos desafios ambientais”, afirma Silveira.

Os sistemas de armazenamento de energia por meio de baterias têm se destacado como soluções promissoras para diversas aplicações no setor elétrico brasileiro, incluindo o fornecimento de capacidade de ponta, em complemento a fontes de geração como as termelétricas. Além disso, com a expressiva redução de custos nos últimos anos, o uso de baterias para armazenamento de energia elétrica tem se expandido globalmente, sendo amplamente adotado para diferentes finalidades, como a oferta de serviços ao sistema, o aumento da estabilidade e a melhoria da qualidade do fornecimento de energia.