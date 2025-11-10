Renda real das famílias na OCDE cresce 0,4% no 2º tri e supera ritmo do início do ano

A renda real per capita das famílias na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) aumentou 0,4% no segundo trimestre de 2025, enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) real per capita avançou ligeiramente mais, 0,5%, segundo relatório divulgado nesta segunda-feira (10) pela organização. "Ambas as medidas mostraram aceleração em relação ao trimestre anterior, quando cresceram 0,1%", destacou o documento.

O desempenho refletiu uma melhora generalizada entre os países membros. "Entre os 19 países com dados disponíveis, 12 registraram crescimento mais forte do que no trimestre anterior", apontou a OCDE.

Nos países do G7, a renda das famílias se recuperou na maioria dos casos. "O crescimento da renda real voltou a 0,3% na Alemanha e no Reino Unido, após contrações de 0,5% e 0,8% no primeiro trimestre, respectivamente."

Na Alemanha, o avanço decorreu de "maiores benefícios sociais pagos pelo governo e menores contribuições sociais", enquanto no Reino Unido foi impulsionado por "aumento na remuneração dos empregados e redução de impostos pagos".

A OCDE destacou ainda que "a inflação mais baixa no segundo trimestre apoiou o crescimento da renda real" em várias economias.

Na França, a renda real per capita saiu da estabilidade e avançou 0,3%, beneficiada pela desaceleração dos preços. Nos Estados Unidos e no Canadá, a renda também acelerou, para 0,6% e 0,2%, respectivamente.

Entre os demais países, a Polônia registrou o maior crescimento, de 3,1%, sustentado pela "queda da inflação e por maiores benefícios sociais", enquanto "as maiores quedas" foram observadas no Chile e nos Países Baixos, ambos com recuo de 0,6%.