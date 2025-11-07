Dinheiro que sobrará do IR pode ser um fôlego no fim do mês

A proposta que amplia a faixa de isenção de imposto de renda de R$ 5 mil até R$ 7.320 foi aprovada com unanimidade pelo Senado, na última quarta-feira (5). A medida tem como objetivo promover uma correção na forma como os tributos relativos à renda funcionam no Brasil, que impõem que quem recebe menos, pague mais, proporcionalmente. Isso significa uma sobra, no final do mês de R$ 312, 89 a R$ 19,98 aos cerca de 10 milhões de brasileiros beneficiados pela medida.

Mas, afinal, o que essa isenção poderá representar no bolso dos brasileiros? Esse valor pode proporcionar a compra de uma roupa nova ou até mesmo o conserto do microondas há tempo estragado. De acordo com o professor de Economia da UFRGS, especialista em finanças domésticas, Oscar Claudino Galli, essas pessoas podem sentir uma satisfação maior "ao comprar o seu próprio botijão de gás". Para ele, "o trabalhador se sentirá muito mais realizado do que recebendo o gás gratuito, por não ter recursos para comprar".

De fato, a nova configuração tributária permite mais autonomia na gestão dos recursos domésticos do brasileiro. A proposta, que começa a valer em 2027, soma-se a outro esforço de aliviar o bolso dos mais pobres: a isenção de alimentos da cesta básica, que também deve começar a valer no próximo ano.

De acordo com o professor, esses esforços são benéficos em diversos âmbitos: "essa redução do imposto de renda é realmente um benefício autossustentável. Muitas pequenas empresas se beneficiarão com estes recursos circulando na economia, criando inclusive empregos."

Galli também defende uma mudança na forma como são recolhidos os encargos na folha de pagamento. "A empresa não ter que recolher os encargos da folha permitiria o trabalhador ficar com mais estes recursos, o que certamente iria motivar muitos atuais beneficiários de ajudas governamentais a trabalharem ajudando a fazer um país melhor."

Além dos próprios trabalhadores, o professor estima que os R$ 43,6 bilhões que deixarão de passar pelos cofres públicos, irão circular entre compradores e vendedores.

Daniel Mielczarski é um dentre os milhões de brasileiros que serão beneficiados pela nova composição do IR. O assistente fiscal conta que, quando soube da proposta, ficou "feliz por esse valor que vai sobrar" e ainda acrescentou brincando: "fico feliz também de não precisar passar pela declaração, que é muito chato fazer." Ele aproveitou e já começou a pensar em planos para o dinheiro: "tentar equilibrar melhor as contas, antecipar alguns boletos pra poder o mais breve possível, e também ajudar os comerciantes locais".

Comércio também sentirá os benefícios

Oscar Frank, economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL) explica que "naturalmente haverá diferentes alocações para o dinheiro [isento], como, por exemplo, a formação de poupança e o pagamento de dívidas em atraso. No entanto, parte relevante deve ser direcionada para gastos relativos ao comércio e demais serviços, o que constitui vetor de sustentação do consumo em 2026.