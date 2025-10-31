Resiliência e diversificação de mercado pós-tarifaço

Tendo os Estados Unidos como um dos principais destinos de suas exportações, principalmente de itens como panelas e frigideiras com revestimento antiaderente, talheres e facas, a Tramontina foi diretamente impactada pela sobretaxa do governo norte-americano sobre os produtos brasileiros. Por conta do tarifaço imposto em agosto por Donald Trump, e que desde setembro vem derrubando as exportações do Rio Grande do Sul para o mercado estadunidense, a empresa teve de rever seu planejamento, partindo para a diversificação de mercados e o fortalecimento de parcerias estratégicas, como explica o diretor comercial da companhia, Marcos Grespan.

"A mudança de cenário nos levou a revisar rapidamente o planejamento de produção e comercialização. Estamos priorizando a diversificação de mercados e o fortalecimento de parcerias comerciais em regiões estratégicas, especialmente na América Latina, onde além do Brasil, temos centros de distribuição próprios na maioria dos países como México, Chile, Peru, Colômbia, Equador, permitindo intensificar o trabalho em conjunto entre todas as áreas, buscando novas oportunidades, otimizando custos e garantindo competitividade", comenta.

O executivo destaca que as sanções impostas pelo governo dos EUA estão sendo acompanhadas de perto e demonstra expectativa de que uma "solução equilibrada" seja alcançada, o que é esperado principalmente após o recente encontro dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump na Malásia.

"Mesmo diante desse cenário, a companhia tem histórico de resiliência em momentos de instabilidade econômica. Com mais de um século de atuação e presença em mais de 120 países, mantém uma estratégia voltada ao longo prazo, o que garante fôlego e flexibilidade para reagir a mudanças no mercado global. Já atravessamos situações desafiadoras e, em muitos casos, observamos a recuperação posterior desses mercados."