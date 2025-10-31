Processamento próprio de alumínio começou em 2013

Para otimizar ainda mais os processos industriais do complexo de cutelaria, desde 2013 a unidade também passou a produzir o próprio alumínio utilizado para a fabricação de seus itens, criando um setor próprio para processar matéria-prima. Com uma capacidade instalada de aproximadamente 3,6 mil toneladas por mês, funcionários atuam nos fornos que derretem, a uma temperatura de cerca de mil graus, as placas oriundas da Companhia Brasileira de Alumínio, fabricando as bobinas de alumínio que vão se transformar nas peças itens de desejo dos consumidores.

O excedente desse processamento também é vendido para fora e para a fábrica da Tramontina localizada em Farroupilha, especializada na elaboração de utensílios como panelas de fundo triplo, talheres, itens para servir e equipamentos para cozinhas profissionais.

"O principal diferencial dessa operação é que ela está totalmente integrada aos pilares de sustentabilidade e economia circular da empresa. A Tramontina não apenas garante o suprimento para sua produção, mas também recicla internamente todas as sobras de alumínio geradas. Isso se traduz em ganhos que vão além da redução de custos. O processo eleva a segurança da nossa cadeia de suprimentos, melhora nossa competitividade no mercado e oferece maior versatilidade e flexibilidade para responder rapidamente às demandas dos clientes e consumidores", comenta o diretor comercial da empresa, Marcos Grespan.