Publicada em 29 de Outubro de 2025 às 16:22

Porto Alegre recebe quinta edição do Prêmio ARI/Sicredi de Assessoria de Imprensa

José Maria Rodrigues Nunes, presidenrte da Associação Riograndense de Imprensa entregando prêmio as ganhadoras

Na manhã desta quarta-feira (29), a Cinemateca Capitólio, no Centro Histórico, sediou a cerimônia de entrega do quinto Prêmio ARI/Sicredi de Assessoria de Imprensa. A solenidade, que reuniu lideranças e comunicadores, consagrou a jornalista Fabiana Kloeckner, atual diretora-geral de Comunicação da Prefeitura de Porto Alegre, como o destaque individual da edição. 
A vencedora foi uma das cinco finalistas indicadas ao prêmio, que foi disputado pelas assessoras:
  • Carolina Zeni, coordenadora de Comunicação da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre;
  • Lucinara Masiero, sócia da Masiero & Mesturini Comunicações;
  • Stela Pastore, atuante no mercado de assessoria de imprensa;
  • Thayse Uchôa, que coordenou a comunicação de uma expedição científica internacional à Antártica em 2024.
Todas as finalistas foram homenageadas durante a cerimônia. O coordenador de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Douglas Paveck Bomfim, também recebeu homenagem especial por sua atuação como facilitador dos contatos da imprensa com a corporação.

Os trabalhos vencedores, por sua vez, foram divididos em três categorias: Privada, Pública e Terceiro Setor/Cooperativismo. Na Privada, a Critério – Resultado em Opinião Pública conquistou o primeiro lugar com o projeto “Hospital de Clínicas de Ijuí”; a Assessoria de Comunicação da Ulbra ficou em segundo lugar, com o case “Cavalo Caramelo"; e a Conceitocom Brasil recebeu menção honrosa com o projeto “Press Trip”.
Na Pública, a Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre venceu com o projeto “Transparência – Painel de Ocupação Hospital do SUS”; a Assessoria de Imprensa da UFRGS garantiu a segunda colocação com o trabalho “O protagonismo da UFRGS diante de eventos climáticos extremos”; e a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, com “Projeto de Vacinação Zé Gotinha”, e a Coordenadoria de Comunicação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com “Estímulo à doação de sangue”, ganharam menção honrosa.
Representante do Jornal do Comércio e votante da edição, Mauro Belo, entrega o prêmio à Carolina Zeni, ganhadora na categoria Comunicação Pública do Prêmio Associação Riograndense de Imprensa | DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC
E no Terceiro Setor/Cooperativismo, o trabalho vencedor foi “Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo”, da Estúdio Deixa a Vírgula. “Ações de prevenção e promoção à saúde com foco em ISTs, HIV e Aids”, da Fórum ONG Aids, classificou-se em segundo lugar. E “Transformando ações em conteúdos criativos”, da Play Press foi premiada com a menção honrosa.
Durante o evento, o presidente da ARI, José Nunes, lembrou que este prêmio foi criado em 2021, durante a sua primeira gestão, para valorizar um trabalho fundamental para a sociedade. “Enquanto houver Jornalismo, haverá liberdade, e enquanto houver liberdade, haverá esperança”, assegurou.

Os vencedores e finalistas do Prêmio ARI/Sicredi de Assessoria de Imprensa são definidos por um júri formado por profissionais dos principais veículos de comunicação do Estado e por representantes da Abracom, da ARP, do Conrerp 4ª Região e da ARI.
O jornalista Mauro Belo, que é editor-executivo do Jornal do Comércio, representou o veículo na cerimônia. Belo é votante e foi responsável pela entrega da premiação à assessora Carolina Zeni, da Secretaria Municipal de Saúde. 

