Bolsas da Ásia fecham em baixa, em possível realização após entusiasmo com EUA-China

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta terça-feira (28) em possível movimento de realização de lucros, depois de acumularem robustos ganhos em pregões recentes em meio ao otimismo com a perspectiva de que EUA e China superem suas divergências comerciais.

O índice japonês Nikkei caiu 0,58% em Tóquio, a 50.219,18 pontos, depois de encerrar a sessão anterior em nível recorde, e o Kospi recuou 0,80% em Seul, a 4.010,41 pontos, também um dia após atingir máxima histórica e apesar de dados de crescimento da Coreia do Sul mais fortes do que o esperado, enquanto o Hang Seng cedeu 0,33% em Hong Kong, a 26.346,14 pontos, e o Taiex registrou perda de 0,16% em Taiwan, a 27.949,11 pontos.

Na China continental, o pregão foi também negativo, com queda de 0,22% do Xangai Composto, a 3.988,22 pontos, e de 0,23% do Shenzhen Composto, a 2.516,97 pontos.

Nos dois pregões anteriores, os mercados asiáticos subiram com força diante da possibilidade de que os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, cheguem a um acordo para encerrar a disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo, em encontro marcado para quinta-feira (30). Ontem, Trump disse haver "boa chance" de que um acordo seja firmado e adiantou também que pretende visitar a China no ano que vem.

Como parte de um giro pela Ásia, Trump está no Japão, onde se reuniu hoje com a nova primeira-ministra Sanae Takaichi, a primeira mulher a ocupar o cargo no país. Seu encontro com Xi será na Coreia do Sul. Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom negativo da Ásia, e o S&P/ASX 200 caiu 0,48% em Sydney, a 9.012,50 pontos.