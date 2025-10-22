Alckmin: EUA têm pressionado por acesso às terras raras e o Brasil tem grande potencial na área

O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que os Estados Unidos têm demonstrado interesse crescente no acesso às terras raras e a outros minerais estratégicos brasileiros, considerados fundamentais para a indústria de alta tecnologia.

Alckmin cita minerais críticos e data centers como áreas de cooperação em possível diálogo com EUA

"A discussão já faz parte do diálogo econômico entre os dois países. Ambos buscam ampliar a cooperação em áreas de energia, inovação e sustentabilidade", disse Alckmin, em entrevista exibida na noite desta terça-feira (21) pela Record News.

Segundo o presidente em exercício, o País pode unir o potencial mineral à liderança em energia limpa para atrair novos investimentos internacionais e ampliar a cooperação com os Estados Unidos. "O Brasil tem energia abundante e energia limpa, renovável, eólica, solar, hidrelétrica. Há um espaço enorme de bom entendimento com os Estados Unidos", afirmou.

Alckmin ainda relacionou o tema da energia à agenda ambiental global, destacando que o País tem condições de assumir papel de liderança na produção do combustível sustentável de aviação (SAF), uma das principais alternativas ao querosene fóssil. "Só Brasil, Índia e Estados Unidos têm escala para produzir o combustível sustentável de aviação."

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém, em novembro, representa "uma avenida de oportunidades de investimento para o Brasil" consolidar sua posição na economia verde, segundo o presidente em exercício.