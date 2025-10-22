ALRS e Federasul anunciam os agraciados no prêmio Líderes & Vencedores 2025

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS) e a Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) divulgaram, nesta quarta-feira (22), os 15 agraciados na 31ª edição do prêmio Líderes & Vencedores .

O anúncio foi feito pelos presidentes da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, e da ALRS, Pepe Vargas, durante coletiva de imprensa. Já a cerimônia de entrega do reconhecimento, voltado a projetos, empresas e empreendedores que contribuem para o desenvolvimento do Estado, está marcada para o dia 11 de novembro, às 19h, no Salão Nobre do Palácio do Comércio.

Prêmio Finep de Inovação tem 14 finalistas do RS LEIA TAMBÉM:

“Esses exemplos, para nós, são um motivo de inspiração. São tempos difíceis para tantas pessoas, mas cada um desses exemplos, de pessoas que lutam por uma causa e por excelência, acabam inspirando. Acho que é dever do Parlamento e da sociedade civil organizada reconhecer. E o reconhecimento tem esse poder de transformar a realidade”, afirma Costa.

Vargas, por sua vez, destacou a importância de uma parceria que já se estende por três décadas. “A premiação busca trazer reconhecimento a pessoas que desenvolvem atividades no setor empresarial, na política, na economia, na cultura e nas artes perante a sociedade gaúcha. Acho que é muito importante a gente ter essa possibilidade de fazer homenagens, e essa aqui é uma que já tem uma tradição”, destaca.

Confira os agraciados em cada categoria do Líderes & Vencedores 2025:

Mérito Político

Carlos Gomes - Porto Alegre

Ernani Polo - Ijuí

Sebastião Melo

Sucesso Empresarial Micro e Pequena Empresa

Di Paolo - Garibaldi

Sucesso Empresarial Média e Grande Empresa

DaColônia Alimentos Naturais - Santo Antônio da Patrulha

Líder Empreendedor

Lindonor Peruzzo Júnior - Bagé

Destaque Comunitário

Frei Luciano Bruxelas - Porto Alegre

Fundação Pescar - Porto Alegre

William Ling - Porto Alegre

Expressão Cultural

Grupo Tholl - Pelotas

Luís Fernando Veríssimo - Porto Alegre

Tangos e Tragédias - Porto Alegre

Referência Educacional

Colégio Tiradentes - Ijuí

Encanta Hub - Centro de Inovação Educacional - Encantado

José Paulo da Rosa - Novo Hamburgo

A primeira etapa do Líderes & Vencedores aconteceu em julho, quando jornalistas gaúchos e presidentes de entidades filiadas à Federasul e ao Sebrae/RS indicaram 180 candidatos para concorrer ao prêmio . Na sequência, cinco comissões julgadoras — que contaram com a presença de premiados em edições anteriores — selecionaram os agraciados.

O presidente da Federasul destaca que esse processo garante imparcialidade na seleção dos ganhadores. “Reconhecer todos os anos os líderes e vencedores, de uma forma isenta, ética e correta, que não se mova em função de uma pretensão eleitoral de projetar aliados ideológicos ou desgastar adversários, traz credibilidade e permite essa interação”, completa Costa.