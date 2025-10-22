ALRS e Federasul anunciam os agraciados no prêmio Líderes & Vencedores 2025

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS) e a Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) divulgaram, nesta quarta-feira (22), os 15 agraciados na 31ª edição do prêmio Líderes & Vencedores.
O anúncio foi feito pelos presidentes da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, e da ALRS, Pepe Vargas, durante coletiva de imprensa. Já a cerimônia de entrega do reconhecimento, voltado a projetos, empresas e empreendedores que contribuem para o desenvolvimento do Estado, está marcada para o dia 11 de novembro, às 19h, no Salão Nobre do Palácio do Comércio.
“Esses exemplos, para nós, são um motivo de inspiração. São tempos difíceis para tantas pessoas, mas cada um desses exemplos, de pessoas que lutam por uma causa e por excelência, acabam inspirando. Acho que é dever do Parlamento e da sociedade civil organizada reconhecer. E o reconhecimento tem esse poder de transformar a realidade”, afirma Costa.
Vargas, por sua vez, destacou a importância de uma parceria que já se estende por três décadas. “A premiação busca trazer reconhecimento a pessoas que desenvolvem atividades no setor empresarial, na política, na economia, na cultura e nas artes perante a sociedade gaúcha. Acho que é muito importante a gente ter essa possibilidade de fazer homenagens, e essa aqui é uma que já tem uma tradição”, destaca.
Confira os agraciados em cada categoria do Líderes & Vencedores 2025:
Mérito Político
-
Carlos Gomes - Porto Alegre
-
Ernani Polo - Ijuí
-
Sebastião Melo
Sucesso Empresarial Micro e Pequena Empresa
-
Di Paolo - Garibaldi
Sucesso Empresarial Média e Grande Empresa
-
DaColônia Alimentos Naturais - Santo Antônio da Patrulha
Líder Empreendedor
-
Lindonor Peruzzo Júnior - Bagé
Destaque Comunitário
-
Frei Luciano Bruxelas - Porto Alegre
-
Fundação Pescar - Porto Alegre
-
William Ling - Porto Alegre
Expressão Cultural
-
Grupo Tholl - Pelotas
-
Luís Fernando Veríssimo - Porto Alegre
-
Tangos e Tragédias - Porto Alegre
Referência Educacional
-
Colégio Tiradentes - Ijuí
-
Encanta Hub - Centro de Inovação Educacional - Encantado
-
José Paulo da Rosa - Novo Hamburgo
A primeira etapa do Líderes & Vencedores aconteceu em julho, quando jornalistas gaúchos e presidentes de entidades filiadas à Federasul e ao Sebrae/RS indicaram 180 candidatos para concorrer ao prêmio. Na sequência, cinco comissões julgadoras — que contaram com a presença de premiados em edições anteriores — selecionaram os agraciados.
O presidente da Federasul destaca que esse processo garante imparcialidade na seleção dos ganhadores. “Reconhecer todos os anos os líderes e vencedores, de uma forma isenta, ética e correta, que não se mova em função de uma pretensão eleitoral de projetar aliados ideológicos ou desgastar adversários, traz credibilidade e permite essa interação”, completa Costa.
Os vencedores de cada categoria receberão o troféu Magis, criado pela escultora Angela Pettini, que, segundo a Federasul, representa "uma profunda ligação e busca por servir sempre mais".