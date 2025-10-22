Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa após Trump gerar dúvidas sobre EUA-China

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira (22), diante de dúvidas persistentes sobre a capacidade de EUA e China superarem as atuais tensões comerciais. Entre os mercados chineses, o índice Xangai Composto teve perda marginal de 0,07%, a 3.913,76 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,43%, a 2.452,52 pontos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, lançou dúvidas ontem sobre se ele se encontrará ou não com o homólogo chinês, Xi Jinping, ainda este mês. "Talvez não aconteça, talvez não aconteça", afirmou, durante almoço com senadores do Partido Republicano na Casa Branca. Trump, no entanto, disse também esperar "se sair bem" nas negociações com a China. Há expectativas de que os dois líderes se reúnam durante uma cúpula regional asiática na próxima semana.

Em outras partes da Ásia, o Nikkei ficou praticamente estável em Tóquio, com ligeira baixa de 0,02%, a 49.307,79 pontos, depois de atingir máximas históricas nos dois pregões anteriores em meio à confirmação da ultraconservadora Sanae Takaichi como nova primeira-ministra do Japão, enquanto o Hang Seng caiu 0,94% em Hong Kong, a 25.781,77 pontos, e o Taiex recuou 0,37% em Taiwan, a 27.648,91 pontos.

Exceção, o sul-coreano Kospi avançou 1,56% em Seul, a 3.883,68 pontos, estabelecendo novo patamar recorde e acumulando ganhos pelo sexto pregão consecutivo. A LG Chem saltou 13% após o fundo ativista britânico Palliser Capital pedir mudanças na maior empresa química da Coreia do Sul.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom predominantemente negativo da Ásia, e o S&P/ASX 200 caiu 0,71% em Sydney, a 9.030,00 pontos.