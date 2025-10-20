Lula reúne ministros e líderes no Congresso para discutir compensação à MP dos impostos

O presidente Lula (PT) almoçou nesta segunda-feira (20) com ministros e líderes do governo no Congresso para discutir a compensação da MP (medida provisória) de aumento dos impostos e a nomeação de Jorge Messias, advogado-geral da União, ao STF (Supremo Tribunal Federal).

A reunião, que ocorreu no Palácio do Planalto, teve a presença de ministros do governo, além de líderes do governo na Câmara e no Senado. Há a perspectiva de anúncio de Messias à vaga do STF desde que Luís Roberto Barroso deixou a corte na semana passada.

Já sobre a discussão da MP, a posição do governo é de resgatar a proposta de elevar a cobrança sobre as casas de apostas, o que vai na contramão de técnicos da área econômica. Muitos reconhecem que um acordo em torno desse tema é difícil, já que o Legislativo sinaliza recusa em votar uma medida como essa.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, a derrubada da MP obriga um ajuste de R$ 35 bilhões para fechar o Orçamento de 2026, dada a não aprovação das medidas de aumento de receitas e redução de despesas que haviam sido incluídas no texto.