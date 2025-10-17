EUA compraram o equivalente a US$ 339 milhões em pesos argentinos entre 9 e 15 de outubro

A consultoria econômica argentina 1816 acredita que, entre 9 e 15 de outubro, o Tesouro dos EUA comprou pesos equivalentes a cerca de US$ 339 milhões.

Para a Associated Press, o titular da consultoria LP Consulting, Leonardo Piazza, afirma que, na Argentina, todos os atores econômicos estão comprando dólares ou ativos atrelados ao dólar, enquanto o número um das finanças internacionais, que fabrica dólares, está comprando pesos.

Hoje, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, confirmou a compra de pesos "nos mercados à vista" e no "Blue Chip Swap", que reflete a taxa de câmbio a partir de operações de compra e venda de títulos ou ações.