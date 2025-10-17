Primeira edição do RS Global tem inscrições abertas até 20 de outubro

A ADVB/RS, por meio do Conselho do Prêmio Exportação, e a Invest RS anunciam o lançamento do RS Global – Formação em Exportação. O curso, focado em instrumentalizar o mercado local, está com inscrições abertas para sua primeira edição.

Direcionado a empresas que buscam iniciar ou aprimorar sua atividade exportadora, a formação busca preencher uma lacuna de mercado, auxiliando diretamente no crescimento das exportações do Estado por meio da qualificação profissional.

Com mais de 50 horas de conteúdo, o curso é estruturado para proporcionar um aprendizado prático e completo. A formação oferece uma visão 360º ao abordar aspectos comportamentais, técnicos e mercadológicos da exportação, utilizando uma abordagem de aprendizado integrado que combina treinamentos online síncronos, workshops presenciais, simulações, estudos de caso, checklists e mapas visuais para facilitar a aplicação imediata no dia a dia das empresas. Além disso, o formato híbrido facilita o networking qualificado e a conexão com as principais empresas e entidades ligadas ao comércio internacional.

Com três módulos no total, o RS Global será realizado no período de 21 de outubro a 12 de dezembro. Os encontros presenciais ocorrerão na sede da ADVB/RS, em Porto Alegre. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do site da ADVB/RS.