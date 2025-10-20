B3 retoma os 143 mil pontos e sobe na semana

O Ibovespa interrompeu uma sequência de três perdas semanais, iniciada ainda em 22 de setembro, e mostrou, nesta sexta-feira, recuperação de 1,93% em relação ao nível de encerramento da sexta-feira passada, de volta agora à casa de 143 mil pontos pela primeira vez desde o dia 6 - reaproximando-se, assim, um pouco da máxima histórica de fechamento de 146 mil pontos e, no intradia, de 147 mil, observadas perto do fim de setembro. Nesta sexta, o índice oscilou de 141.247,97 a 143.424,48 pontos, na máxima da sessão, saindo de abertura a 142.199,91 pontos. Em dia de vencimento de opções sobre ações, o giro foi a R$ 26,02 bilhões nesta sexta-feira. No mês, o Ibovespa ainda recua 1,94%. No ano, sobe 19,22%.

No fechamento, o índice da B3 mostrava alta de 0,84%, aos 143.398,63 pontos. Na ponta ganhadora na sessão, Raízen ( 9,41%), Prio ( 5,61%) e WEG ( 4,48%). No lado oposto, Klabin (-2,04%), Totvs (-1,71%) e Natura (-1,21%).

Entre as commodities, o petróleo teve leve recuperação nesta sexta-feira em Londres e Nova York, vindo dos menores níveis de preço desde maio, mas Petrobras mostrou avanço um pouco mais robusto na sessão, em alta de 0,95% na PN e de 0,48% na ON no fechamento na B3. Os contratos futuros de petróleo encerraram perto da estabilidade nesta sexta-feira, à medida que investidores mantêm expectativas para o encontro entre os presidentes Donald Trump, dos EUA, e Vladimir Putin, da Rússia, nas próximas semanas para negociar o fim da guerra na Ucrânia.

Em dia moderadamente negativo para os preços do minério de ferro na Ásia, Vale ON, a principal ação do Ibovespa, caiu 0,28%. As ações de grandes bancos avançaram em bloco na sessão, com destaque para Bradesco (ON 1,01%, PN 0,68%).

"Ibovespa mostrou tendência bastante positiva: ontem (quinta), dia tinha sido negativo e hoje (sexta) veio uma sessão melhor, também no exterior, com os novos sinais de Trump, moderados em relação a tarifas para a China, após uma quinta-feira em que as preocupações sobre o setor de crédito nos Estados Unidos haviam pesado sobre os preços dos ativos", diz Bruna Centeno, economista da Blue3 Investimentos, ressaltando que o cenário externo prevaleceu sobre o interno na sessão, com o mercado local também mostrando recentemente uma certa "resiliência" com relação às incertezas fiscais.

O dólar fechou em queda firme nesta sexta-feira marcada pela retomada do apetite ao risco no exterior, na esteira de acenos de autoridades americanas à China e menor preocupação com o mercado de crédito privado nos EUA. Divisa que mais sofreu com o aumento das tensões comerciais no fim da semana passada, o real exibiu nesta sexta o melhor desempenho entre as principais moedas emergentes.

Com mínima a R$ 5,4031, à tarde, em sintonia com a alta das bolsas americanas, o dólar à vista encerrou o dia em queda de 0,69%, a R$ 5,4055.

A moeda termina a semana com perdas de 1,78%, após ter avançado 3,13% na semana passada, quando tocou o nível de

R$ 5,50, nos maiores níveis desde o início de agosto. Em outubro, o dólar acumula valorização de 1,55% em relação ao real.