Gramado Parks conquista 1º e 2º lugar no concurso Melhor Chef do 17º Festival de Gastronomia

A Gramado Parks teve um desempenho de destaque no concurso Melhor Chef em Gramado, realizado durante o 17º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, que neste ano celebra o tema “De cada terra, um sabor. De cada sabor, uma história”. Três profissionais do grupo participaram da disputa, representando diferentes restaurantes da rede, e conquistaram as primeiras colocações da competição. Com essas conquistas, a rede reafirma seu compromisso em valorizar talentos internos e em oferecer experiências gastronômicas que unem técnica, criatividade e o sabor autêntico da Serra Gaúcha.



A grande campeã foi a sous chef Rafaela dos Anjos Barreto, representando o Restaurante Donalira do Lago Negro, com o prato “Tainha com ajo blanco de melão, azeite verde e picles de limão bergamota.” O segundo lugar ficou com o chef Fabricio Duarte Baptista, que atua nas cozinhas do Restaurante Opiano e do Restaurante Donalira, e apresentou o prato “Peixe com escamas de banana, purê de banana da terra e beurre blanc.” Também representando o grupo, o chef Arthur Cadmiel, do Restaurante Don Milo Cucina, participou com o sofisticado “Kato Mate: Barriga de porco Moura glaceada com uva roxa fermentada, creme de erva-mate e shoyu clarificado, inhame inflado e uva verde fermentada.”

A Gramado Parks inclui três hotéis em Gramado (Bella, Exclusive e Buona Vitta), cinco restaurantes (Donalira, Donalira Lago Negro, Opiano, Don Milo Cucina e Signature) e administra o Museu do Festival de Cinema de Gramado.