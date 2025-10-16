Melhor hotel boutique para casamentos e eventos da América do Sul fica em Gramado

Com uma trajetória de 67 anos que envolve serviços de padrão contemporâneo em bem-receber, o Hotel Ritta Höppner consolida-se como um dos pontos altos do turismo de luxo da serra gaúcha. No último sábado, 11 de outubro, o tradicional cinco estrelas de Gramado ganhou reconhecimento internacional com a conquista da categoria “Melhor Hotel Boutique para Casamentos e Eventos do Brasil e América do Sul”, do Signum Virtutis.

Trata-se da mais alta distinção concedida, desde 2013, pelo Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards, com sede em Londres, para celebrar a excelência global no turismo de luxo. A cerimônia de entrega do prêmio foi realizada no Tróia Design Hotel, em Tróia, Portugal. A solenidade reuniu representantes da hospitalidade de luxo de todo o mundo.



Desde a arquitetura inspirada nos chalés bávaros até a gastronomia refinada e os serviços personalizados, o Hotel Ritta Höppner traduz um conceito de luxo que valoriza autenticidade, experiência e emoção. Por meio de comunicado à imprensa, a diretora do hotel, Adriana Hoppner, destacou que a premiação "é o reconhecimento de décadas de trabalho comprometido com a excelência".

Ela destaca que o reconhecimento global é um dos mais seletivos e respeitados da indústria da hospitalidade. O caráter “invitation only” do processo de seleção, em que apenas propriedades previamente indicadas pelo comitê podem ser avaliadas, reforça o nível de exclusividade e credibilidade associado à honraria. A análise é conduzida por um painel internacional de especialistas, que considera critérios como serviço, inovação, personalização e impacto da marca no setor.



A diretora ressaltou ainda que, com a conquista, o Hotel Ritta Höppner escreve seu nome entre os destinos mais admirados do mundo e reforça que o charme de Gramado segue conquistando corações muito além das fronteiras do Brasil. Recentemente, o empreendimento também foi eleito o Melhor Hotel da América do Sul e o único brasileiro entre os Melhores do Mundo pelo TripAdvisor Travelers’ Choice 2025 – Best of the Best!