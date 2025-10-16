Parceria entre Kempinski Laje de Pedra e Opus entretenimento busca impulsionar cultura em Canela

O Kempinski Laje de Pedra anuncia uma parceria com a Opus Entretenimento - empresa focada na gestão de teatros, turnês e espetáculos. A companhia será responsável pela operação do teatro localizado dentro do complexo Laje de Pedra, em Canela.

O teatro contará com a agenda da Opus Entretenimento, garantindo multiplicidade de programações que incluem teatro, dança, música e atrações de destaque internacional. Além disso, oferecerá serviços de gastronomia de excelência assinados pela cozinha central da Kempinski. O projeto do espaço terá acústica de última geração, visibilidade privilegiada de todos os assentos, além de acessibilidade e conforto para artistas e público. Além disso, camarins, áreas técnicas modernas e espaços de apoio completam a estrutura.

LEIA TAMBÉM: Festival Gastronômico de Gramado terá 18 restaurantes

“A parceria com a Opus Entretenimento nos deixa muito confiantes de que o teatro do Kempinski Laje de Pedra será referência cultural no Brasil. Nossa visão é oferecer uma experiência completa, com espetáculos fixos de longa temporada, no estilo dos grandes hotéis internacionais, mas também com espaço para grandes produções e eventos especiais. Os proprietários do KLP poderão adquirir seus ingressos antecipadamente, garantindo prioridade, bem como os hóspedes do hotel também terão benefícios”, destaca José Ernesto Marino Neto, sócio-gestor do Kempinski Laje de Pedra.

Além de atrair hóspedes e visitantes da Serra Gaúcha, o teatro tem como objetivo colaborar para a valorização cultural e econômica da região, gerando novos ciclos de desenvolvimento e oferecendo um palco de padrão internacional para artistas e produções.

Com quase 50 anos de atuação, a Opus Entretenimento administra 10 importantes casas de espetáculo em diversas cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Natal e Florianópolis.

A expectativa é que o teatro do Kempinski Laje de Pedra se torne um atrativo para quem visitar a Serra Gaúcha, com programação que pretende unir grandes produções internacionais, espetáculos de longa temporada e atrações exclusivas. A abertura oficial do hotel e do teatro acontecerá em 2027.