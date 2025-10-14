Haddad: não é da vontade do governo que o BC seja 'leniente' com a inflação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (14) que mudar a meta de inflação de ano-calendário deu liberdade ao Banco Central para adequar a trajetória de juros. A declaração foi realizada em audiência pública sobre o projeto de lei que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

"Sair do ano-calendário deu ao Banco Central uma liberdade maior para, com sua autonomia e com a sua inteligência, adequar essas trajetórias. Inclusive porque uma trajetória às vezes muito rígida vai prejudicar a política fiscal", disse o ministro.

Haddad também disse que o novo modelo não interfere na autoridade do BC sobre a política monetária. Segundo ele, não é da vontade do governo que o BC seja "leniente" com a inflação.

"Porque eu não quero um Banco Central leniente... mas vamos ver com as cautelas devidas, com a inteligência, com a sabedoria de quem está à frente de uma política tão sensível, sobretudo em um país que tem tantas necessidades", afirmou o ministro.