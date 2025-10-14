Powell: dados disponíveis mostram que tarifas estão elevando pressões sobre os preços nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta terça-feira (14) que "as tarifas estão elevando as pressões sobre os preços" nos Estados Unidos, segundo dados recentes. Em discurso durante o encontro anual da National Association for Business Economics (Nabe), ele observou que a inflação subjacente medida pelo índice de gastos com consumo (PCE) atingiu 2,9% em agosto, ligeiramente acima do início do ano, impulsionada pelo avanço dos preços de bens, enquanto os serviços habitacionais continuam apresentando desinflação.

"Os dados disponíveis mostram que o aumento dos preços de bens reflete principalmente tarifas, e não pressões inflacionárias mais amplas", afirmou Powell, destacando que as medidas protecionistas recentes estão contribuindo para o encarecimento de produtos importados.

Apesar do atraso na divulgação de parte dos indicadores oficiais em razão da paralisação do governo americano (shutdown), o presidente do Fed disse que o banco central continua acompanhando informações públicas e privadas, além de relatos regionais que serão resumidos no Livro Bege divulgado na quarta-feira (15).

Ele acrescentou que o crescimento da economia "pode estar em trajetória um pouco mais firma do que o esperado", mas alertou que não há "um caminho isento de riscos" ao equilibrar as metas de emprego e inflação.

Diante desse cenário, disse ele, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) avaliou como apropriado "dar mais um passo em direção a uma postura mais neutra" na reunião de setembro. Powell reiterou que o Fed seguirá calibrando sua política "reunião a reunião", conforme a evolução das perspectivas econômicas e do balanço de riscos, sem seguir um caminho predeterminado.