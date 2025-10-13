Morro Reuter lança a Rota da Lavanda

A flor símbolo de Morro Reuter agora ganha a Rota da Lavanda. A Associação dos Produtores de Lavanda e a prefeitura de Morro Reuter lançam oficialmente, no dia 14 de outubro, a Rota da Lavanda.
O evento para convidados será às 19h na Cervejaria Oripacha (Rua Duque de Caxias, 1.150, bairro Birkenthal), um dos 16 estabelecimentos integrantes do roteiro, que passa pela BR-116, Centro, bairros Linha Gorgen, Birkenthal, Walachai e São José do Herval. A data marca o início da contagem regressiva de um ano para a 7ª Festa Nacional da Lavanda.
A Rota da Lavanda é fruto da união entre a Administração Municipal de Morro Reuter e a Associação dos Produtores de Lavanda com o objetivo de promover o turismo sustentável, valorizar o empreendedorismo local e oferecer ao visitante uma experiência sensorial única e inesquecível.
Os espaços que fazem parte dessa experiência:
Aldeia da Herta
Ateliê de Cerâmica Anelise Bredow
Café do Capril
Casa Nille Doces
Casa da Lavanda
Casarão das Artesãs
Cervejaria Oripacha
Chalé Doces
Chocolate Desgustare
Eco Pousada Frezza
J&K Beer Lavanda Presentes
Lavandário Enzveiler
Lavandário Lavandas do Morro
Seu Santo Sorvetes e Bolos Artesanais
Strudel Café e Chocolate
Via Lavanda – Empório Aromas
