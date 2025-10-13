Morro Reuter lança a Rota da Lavanda

A flor símbolo de Morro Reuter agora ganha a Rota da Lavanda. A Associação dos Produtores de Lavanda e a prefeitura de Morro Reuter lançam oficialmente, no dia 14 de outubro, a Rota da Lavanda.

O evento para convidados será às 19h na Cervejaria Oripacha (Rua Duque de Caxias, 1.150, bairro Birkenthal), um dos 16 estabelecimentos integrantes do roteiro, que passa pela BR-116, Centro, bairros Linha Gorgen, Birkenthal, Walachai e São José do Herval. A data marca o início da contagem regressiva de um ano para a 7ª Festa Nacional da Lavanda.

A Rota da Lavanda é fruto da união entre a Administração Municipal de Morro Reuter e a Associação dos Produtores de Lavanda com o objetivo de promover o turismo sustentável, valorizar o empreendedorismo local e oferecer ao visitante uma experiência sensorial única e inesquecível. A Rota da Lavanda é fruto dacom o objetivo de promover o turismo sustentável, valorizar o empreendedorismo local e oferecer ao visitante uma experiência sensorial única e inesquecível.

Os espaços que fazem parte dessa experiência:



Aldeia da Herta



Ateliê de Cerâmica Anelise Bredow



Café do Capril



Casa Nille Doces



Casa da Lavanda



Casarão das Artesãs



Cervejaria Oripacha



Chalé Doces



Chocolate Desgustare



Eco Pousada Frezza



J&K Beer Lavanda Presentes



Lavandário Enzveiler



Lavandário Lavandas do Morro



Seu Santo Sorvetes e Bolos Artesanais



Strudel Café e Chocolate



Via Lavanda – Empório Aromas