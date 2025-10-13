Porto Alegre,

Publicada em 13 de Outubro de 2025 às 09:24

Morro Reuter lança a Rota da Lavanda

Data de lançamento marca o início da contagem regressiva para a 7 ª Festa Nacional da Lavanda

Daniela Moraes/Divulgação/JC
Agências
A flor símbolo de Morro Reuter agora ganha a Rota da Lavanda. A Associação dos Produtores de Lavanda e a prefeitura de Morro Reuter lançam oficialmente, no dia 14 de outubro, a Rota da Lavanda.
O evento para convidados será às 19h na Cervejaria Oripacha (Rua Duque de Caxias, 1.150, bairro Birkenthal), um dos 16 estabelecimentos integrantes do roteiro, que passa pela BR-116, Centro, bairros Linha Gorgen, Birkenthal, Walachai e São José do Herval. A data marca o início da contagem regressiva de um ano para a 7ª Festa Nacional da Lavanda.
A Rota da Lavanda é fruto da união entre a Administração Municipal de Morro Reuter e a Associação dos Produtores de Lavanda com o objetivo de promover o turismo sustentável, valorizar o empreendedorismo local e oferecer ao visitante uma experiência sensorial única e inesquecível. 
Os espaços que fazem parte dessa experiência:

Aldeia da Herta

Ateliê de Cerâmica Anelise Bredow

Café do Capril

Casa Nille Doces

Casa da Lavanda

Casarão das Artesãs

Cervejaria Oripacha

Chalé Doces

Chocolate Desgustare

Eco Pousada Frezza

J&K Beer Lavanda Presentes

Lavandário Enzveiler

Lavandário Lavandas do Morro

Seu Santo Sorvetes e Bolos Artesanais

Strudel Café e Chocolate

Via Lavanda – Empório Aromas

