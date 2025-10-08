Brasileiros já pagaram R$ 3 trilhões em tributos no ano

O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) registrou, na terça-feira (7), o valor de R$ 3 trilhões, montante que representa a soma de impostos, taxas e contribuições pagos pelos brasileiros aos governos federal, estaduais e municipais, do início do ano até então.

O valor foi alcançado 25 dias antes em comparação com o ano passado, quando a soma apareceu no painel somente no dia 1º de novembro. Isso revela que o ritmo da arrecadação cresceu 9,37% no intervalo de um ano.

Os governos federal, estaduais e municipais já gastaram cerca de R$ 1 trilhão a mais do que arrecadaram no ano, até o mês de setembro, de acordo com o cruzamento dos dados do Gasto Brasil e do Impostômetro, ambas ferramentas das associações comerciais que estimam em tempo real os recursos que entram e saem dos caixas do setor público.