Oficinas de pintura ensinam crianças a transformarem tênis em telas criativas

Por meio de oficinas de pintura, a Ramarim ensina crianças em vulnerabilidade social a transformar pares de tênis brancos em verdadeiras obras de arte. O projeto Miçangô é realizado durante o evento Loucura por Sapatos e Festival de Cervejas Artesanais, que ocorre de 2 a 12 de outubro, na Fenac, em Novo Hamburgo.



De acordo com o gerente de marketing do grupo Ramarim, Nelson Magagnin, a ideia é entregar "novas chances, esperança e sonho realizado". O projeto oferece mais do que uma experiência artística. Ele cria um ambiente de escuta, acolhimento e liberdade de expressão, onde as crianças podem manifestar suas emoções e desenvolver a autoestima por meio da criatividade.



Para o coordenador do Miçangô, Christian Thomas, a iniciativa reforça o compromisso com a responsabilidade social, "atuando diretamente na formação humana e no fortalecimento da identidade de crianças que, muitas vezes, têm sua voz silenciada pela realidade ao seu redor".

