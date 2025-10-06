Nikkei salta quase 5%, após escolha de Takaishi para liderar PLD no Japão

A Bolsa de Tóquio saltou quase 5% nesta segunda-feira (6), à medida que o iene reagiu em forte queda à escolha da ultraconservadora Sanae Takaichi para liderar o governista Partido Liberal Democrata (PLD) do Japão e, provavelmente, assumir como primeira-ministra.

O índice Nikkei avançou 4,75% em Tóquio, fechando no patamar recorde de 47.944,76 pontos, após o iene se enfraquecer além de 150 por dólar, favorecendo a demanda por ações no pregão japonês, principalmente da indústria pesada e do setor de eletrônicos.

Takaichi, que deverá ser a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro no Japão, tende a buscar "políticas fiscais e monetárias mais flexíveis", segundo o economista Mohit Kumar, da Jefferies.

Em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,67%, a 26.957,77 pontos. Em outras partes da Ásia - na China continental, na Coreia do Sul e em Taiwan -, os mercados não operaram hoje em função de feriados. Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável, com baixa marginal de 0,07% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.981,40 pontos.