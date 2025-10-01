Oito startups são selecionadas para novo Ciclo de Aceleração do Banritech Fly

Voltado a empresas em estágio de tração, escala e operação, o Banritech Fly - Programa de Aceleração desenvolvido pelo hub de inovação do Banrisul (Banritech), com apoio técnico do Tecnopuc (Parque Científico e Tecnológico da PUCRS) - anunciou nesta terça-feira (30) quais são as startups que avançam para o segundo ciclo do programa.

• LEIA TAMBÉM: Banritech Fly recebe inscrições até o dia 17 de agosto

Após a avaliação, foram selecionadas oito startups: Hyven, Evertrack, Writeflow, 4MTI, Celero, Beeviral, LIHAI e TokenOne. As escolhidas representam seis estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. A nova etapa se inicia nesta quinta-feira (2) e tem previsão de término no dia 10 de dezembro, quando ocorre o Pitch Day.

A pré-seleção ocorreu entre 25 de agosto e 1º de setembro e foi baseada nos critérios do edital publicado em julho. Na fase seguinte, as startups participaram de pitches transmitidos ao vivo, com até 20 minutos de apresentação e rodada de perguntas conduzidas por banca composta de colaboradores do Banrisul vinculados à área do desafio e especialistas em inovação e empreendedorismo.

Próximo passo

Ao longo de dois meses e meio, as startups terão acesso a mentorias, redes de relacionamento e validação direta com as equipes do Banrisul. No fim do ciclo, ocorre o Pitch Day e serão selecionadas as três startups destaque do Banritech Fly. As startups receberão a inscrição, passagens aéreas e hospedagem para a participação em eventos de referência do segmento e empreendedorismo e inovação. A primeira colocada será premiada com a participação no SXSW, nos Estados Unidos, MWC, em Barcelona ou evento equivalente. Já a segunda e terceira colocadas poderão participar do websummit, no Rio de Janeiro. As startups terão o prazo de um ano para usufruir da premiação correspondente à sua classificação.

Selecionados por frentes de inovação

Gestão de Imóveis: Hyven (Rio Grande do Sul).



Performance Interna: Evertrack e Writeflow (São Paulo).



Inteligência de Mercado: 4MTI (Minas Gerais)

Agregador Financeiro PJ: Celero (Paraná)

Programa de Fidelidade: Beeviral (Rio de Janeiro) e Lihai (Santa Catarina)



Garantia Tokenizada: TokenOne (São Paulo)