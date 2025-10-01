Com expectativa de reunir 27 mil participantes, Futur.E une tecnologia e criatividade

Inovação, tecnologia e criatividade. Porto Alegre recebe, entre os dias 1°, 2 e 3 de outubro, o Futur.E , evento de educação realizado pelo Sistema Fiergs. O evento prevê reunir 27 mil jovens de 16 Estados brasileiros, sendo 50% dos participantes estudantes de escolas públicas.

Para a diretora-geral do SESI, Senai e IEL, Susana Kakuta, a iniciativa une educação, inovação e uma indústria competitiva. "Queremos mostrar na prática que é possível fazer uma educação inovadora, diferenciada, positiva e que conduz à cidadania. Toda a vez que estamos preparando um jovem para trabalhar conosco, dentro da indústria, nós estamos dando cidadania para ele. Esse é nosso maior objetivo", explica.

Susana destaca que um dos maiores desafios de organizar um evento como esse é acertar a linguagem. "O futuro vem com essa cara nova. É jovem falando para jovem, e eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Não são os acadêmicos falando de educação, mas o jovem falando para outros jovens como ele está usando a tecnologia para o seu conhecimento e para a sua vida", destaca a diretora-geral.

Durante três dias, o público poderá acompanhar palestras, bate-papos, atividades interativas, oficinas criativas, apresentações teatrais, torneios de robótica e live painting. Há ainda um Espaço Maker, onde os jovens podem explorar uma série de automações, assim como um Escape Room e um espaço de leitura.

A programação inclui também uma Oficina de Currículos, que ajuda os estudantes a organizar um documento estratégico, valorizando experiências e habilidades. "O currículo é a primeira impressão que uma empresa vai ter do candidato", afirma a estudante Amanda Lasta, de 15 anos, que cursa Eletrotécnica no Senai.

Sementes para o futuro

Entre as principais atrações do evento estão os projetos e soluções criativas , desenvolvidas por estudantes do SESI-RS - dos programas Contraturno Tecnológico e Ensino Médio - e de redes públicas municipais. Ao todo, são 152 iniciativas, que utilizam a tecnologia e a ciência em prol da transformação social .

No SESI de Farroupilha, as iniciativas foram pensadas a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). “É muito importante para mostrarmos para todos que estão visitando que têm formas de alcançarmos esses objetivos e construirmos um futuro mais sustentável”, explica o monitor de projetos educacionais do Contraturno, Yago Vilela.

Para os pequenos Caio Davi Wawrzniac, de 11 anos, e Pedro Alexandre Marques, de 10 anos, que são orientandos de Vilela, o evento é uma oportunidade inovadora. Os dois apresentaram o projeto Power Team, que utiliza a energia gerada pelo movimento humano para produzir eletricidade.

Sustentabilidade também foi o tema do projeto Parafuso Guardião - Tecnologia que protege vidas, apresentado pelos estudantes Henrique Barossi, de 11 anos, e Bianca Lemam, de 10 anos, que vieram do Sesi Bento Gonçalves.

"O projeto surgiu porque nós percebemos que quando chove muito, os deslizamentos de terra podem destruir casas, colocar famílias em risco e até causar tragédias. Pensando nisso, criamos uma solução simples e acessível para ajudar a salvar vidas", explica Bianca.

“Esse é um aprendizado para a vida inteira, que envolveu toda a turma para ajudar a pensar e construir. São coisas que contribuem para o crescimento deles”, destaca a monitora Lucimara da Silva dos Santos, do SESI de Bento Gonçalves, que orientou projetos voltados à acessibilidade e inclusão.

As turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), do Sesi de Caxias do Sul, também participaram da mostra. As estudantes Daniela Monteiro Ferreira, de 27 anos, e Elisabete de Aguiar, de 59 anos, vieram do SESI de Caxias do Sul para apresentar o projeto MoviTrack: mobilidade setorial automatizada.

"Como moramos em Caxias, onde há muitas indústrias, queríamos fazer algo para ajudar na logística. É um evento muito bom, nos dá espaço para crescer e mostrar nosso trabalho", explica Daniela.

Do Brasil para Porto Alegre

Outra atração que se estenderá pelos três dias de evento é o Torneio FRC Off-Season, que reúne estudantes, mentores e entusiastas da área da robótica para competir com robôs industriais projetados, construídos e programados pelas equipes. O campeonato trouxe jovens de todo o Brasil para Porto Alegre.

Esse é o caso do time NineTails, que veio de Resende, no Rio de Janeiro. "Participar dessas competições sempre é um momento muito legal porque a gente trabalha muito para conseguir estar aqui. Conseguir mostrar nosso trabalho é muito gratificante", explica Thiago Joseph, de 16 anos.

"A competição não é só sobre robôs, mas sobre como você impacta pessoas. Eu vejo que essa competição cria novos talentos e gera novas habilidades", completa Carlos Eduardo Arruda, de 18 anos, que já está no seu quinto campeonato.

A equipe ParaTech, por sua vez, veio de Belém do Pará para participar do campeonato na capital gaúcha. "Esse evento estimula os estudantes a desenvolver a criatividade e a resolução de problemas, além de fazer a gente buscar conhecimentos e adquirir habilidades que vão ser muito importantes para o mercado de trabalho", afirma Marcelo de Abreu Ribeiro Filho, de 17 anos, que integra o time.

Entre os representantes do Rio Grande do Sul, está a Tecrobot, de São Leopoldo. A equipe já teve resultados positivos em outro campeonato no início do ano, e agora tenta mais uma vitória.

"Estar aqui representa várias oportunidades de conhecer pessoas, de inovação, de conhecimento. É muito bom estar conhecendo outras pessoas e mostrando a nossa cultura para elas", conclui a estudante Bianca Vargas, de 17 anos.