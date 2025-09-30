Gramado oferece nova experiência enogastronômica

Gramado acaba de ganhar o Soleil Casa Perini, resultado da parceria inédita entre o grupo gastronômico que assina empreendimentos de sucesso como MLBK, Dipietro e Catherine e a vinícola Casa Perini, referência internacional em vinhos brasileiros. Com investimento de R$ 4 milhões, o espaço de 600 m², que gerou cerca de 50 empregos diretos, inclui cozinha panorâmica, fabriqueta de massas e capacidade para 220 pessoas (sendo 160 no período de soft opening).



Segundo divulgação da casa, o soft opening e inauguração oficial ocorrem em outubro. O local, situado em um dos endereços mais emblemáticos de Gramado - na Av. Borges de Medeiros, 2.352 - foi concebido não apenas como restaurante e wine bar, mas como um lugar de encontro, de vivência autêntica e de celebração em torno da mesa.

No cardápio, o chef e sócio Filipe Andrade aposta em uma cozinha autoral e descomplicada, com massas frescas preparadas diariamente e ingredientes de alto padrão vindos de produtores locais. A carta de bebidas, elaborada pela head sommelier Rosa Fattori em conjunto com a equipe técnica da Casa Perini, traz desde os ícones da vinícola — como Benildo Perini, Matteo e o espumante Dona Carmo — até mais de 50 rótulos internacionais da linha Casa Perini Mundo, que reúne vinhos de 11 países.



Além da inauguração do Soleil, a parceria marca também o retorno dos rótulos da vinícola às cartas de todos os empreendimentos do grupo — Catherine, MLBK e Dipietro. A expectativa é que o espaço se torne um novo ícone de celebração em Gramado, atraindo visitantes de todo o Brasil em busca de experiências únicas e autênticas.



