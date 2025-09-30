Maior concentração de migrantes está no Interior

A pesquisa desenvolvida pela Fgtas mostra também que a migração no Estado se concentra nas cidades do Interior, ao contrário do que ocorria em outros anos. Dessa forma, polos industriais como Caxias, Passo Fundo e Erechim se destacam.

"Temos observado que a migração tem um pouco se interiorizado. Se olharmos os dados mais antigos, a gente ia observar Porto Alegre numa posição mais alta no ranking das cidades que mais empregam migrantes. Aos poucos isso vem mudando e as pessoas têm procurado polos como Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim, que são cidades que têm indústrias com sobra de postos de trabalho", destacou Almeida.

Ele aponta ainda o aumento da contratação de migrantes formais no setor da colheita da uva, principalmente após o episódio de resgate de trabalhadores em situação de trabalho análoga à escravidão.

Entidades também têm criado mecanismos para melhor recebr os migrantes,como o projeto Indústria Acolhedora, encabeçado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em parceria com Organização Internacional para as Migrações (OIM), a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Sul (Senai -RS). A iniciativa é direcionada ao acolhimento e à integração de migrantes na indústria gaúcha, e foi lançado em julho, tendo Erechim como piloto e a intenção de expandir a demais municípios.

O projeto conta com a meta inicial de ajudar 2,4 mil pessoas.