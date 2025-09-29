Saldo líquido de agosto é negativo em 1.648 vagas de trabalho no RS, mostra Caged

O Rio Grande do Sul contabilizou saldo negativo de 1.648 postos de trabalho no mês de agosto. No período, foram registradas 126.175 admissões e 127.823 desligamentos no Estado. Apenas o setor de serviços e a agropecuária apresentaram saldo positivo em agosto, com 3.507 e 125 postos de trabalho, respectivamente. Por outro lado, tiveram saldo negativo a indústria (- 4.086), o comércio (- 665) e a construção (- 529).

De janeiro a agosto de 2025, o estado gaúcho registrou 1.148.929 admissões e 1.074.375 desligamentos, totalizando saldo positivo de 74.554 postos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e compilados pela Seção de Informação e Pesquisa da FGTAS, nesta segunda-feira (29). O saldo representa um aumento de 32,6% em comparação ao mesmo período de 2024.



Os setores econômicos que apresentaram os maiores saldos de janeiro a agosto de 2025 foram os serviços e a indústria com 36.319 e 30.476 postos de trabalho, respectivamente; seguidos pelo comércio (3.516), a construção (3.321) e a agropecuária (922).

Os municípios que registraram os maiores saldos no acumulado do ano foram:



Porto Alegre: 14.505 postos

Caxias do Sul: 3.393

Santa Cruz do Sul: 3.333

Venâncio Aires: 2.658

Canoas: 2.149

Erechim: 2.148

Passo Fundo: 2.123

Gravataí: 1.986

São Leopoldo: 1.930

Bento Gonçalves: 1.843