Rede Farmácias Associadas prevê movimentar R$ 120 milhões em Feira de Negócios

De 15 a 17 de outubro, o Serra Park, em Gramado, será palco da 18ª Convenção e Feira de Negócios da Rede de Farmácias Associadas. O encontro, que já se consolidou como um dos maiores do setor no País, deve reunir cerca de 3,5 mil participantes e movimentar R$120 milhões em negócios, cifra que, se confirmada, representará o maior volume já registrado pelo evento.



A relevância da Feira não se restringe ao volume de transações. A edição deste ano marca também a expansão da Marca Própria da rede, com o lançamento da fralda Crescendo Premium, produto dermatologicamente testado, hipoalergênico e desenvolvido com a tecnologia de “tubos mágicos”, que promete até 12 horas de proteção. A aposta reforça a estratégia de ampliar o portfólio exclusivo dos associados, alinhada à tendência de crescimento das marcas próprias no varejo farmacêutico. Segundo a Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização (Abmapro), esse mercado cresceu 27,4% na América Latina, contra 3,5% na média global.





Expansão além das fronteiras gaúchas



Embora nascida no Rio Grande do Sul, a rede avança sobre outros estados e amplia sua capilaridade. Para a edição de 2025, estão confirmados expositores e empresários de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. A organização destaca que negociou condições adaptadas aos diferentes regimes tributários, além de trazer fornecedores regionais para estimular a integração com as novas praças.



Atualmente, a rede soma 1,8 mil lojas, gera mais de 12 mil empregos e projeta encerrar o ano com crescimento no faturamento e na expansão física. Para 2026, a meta é superar a marca de 2,1 mil unidades.





Conteúdo e formação



O sábado (18) será reservado exclusivamente aos associados, em formato de convenção, com programação voltada à gestão e inovação no varejo. O consultor de mercado Fabiano Zortéa apresentará tendências do setor, enquanto o pesquisador Dado Schneider discutirá o choque de gerações no ambiente de consumo e trabalho, temas diretamente conectados aos desafios da competitividade no varejo farmacêutico.



