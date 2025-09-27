Porto Alegre,

Publicada em 27 de Setembro de 2025 às 10:21

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 80 milhões neste sábado

Rafa Nedermeyer/Agência Brasil/JC
Agências
As seis dezenas do concurso 2.920 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 80 milhões.
Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

