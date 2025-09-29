Quanto será pago em cada região do País

TRF da 1ª Região

(sede no DF, com jurisdição: DF, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP)

 Geral: R$ 878.146.861,89

 Previdenciárias/assistenciais: R$ 753.449.675,88 | 36.268 processos, com 43.233 beneficiárias (os)

TRF da 2ª Região

(sede no RJ, com jurisdição: RJ e ES)

 Geral: R$ 229.412.406,56

 Previdenciárias/assistenciais: R$ 169.019.388,81 | 7.120 processos, com 10.157 beneficiárias (os)

TRF da 3ª Região

(sede em SP, com jurisdição: SP e MS)

 Geral: R$ 402.281.857,72

 Previdenciárias/assistenciais: R$ 330.483.036,12 | 10.924 processos, com 14.028 beneficiárias (os)

TRF da 4ª Região

(sede no RS, com jurisdição: RS, PR e SC)

 Geral: R$ 601.140.843,08

 Previdenciárias/assistenciais: R$ 525.549.518,26 | 28.542 processos, com 40.816 beneficiárias (os)

TRF da 5ª Região

(sede em PE, com jurisdição: PE, CE, AL,

SE, RN e PB)

 Geral: R$ 515.188.062,01

 Previdenciárias/assistenciais: R$ 439.662.254,73 | 21.120 processos, com 35.034 beneficiárias (os)

TRF da 6ª Região

(sede em MG, com jurisdição: MG)

 Geral: R$ 246.003.520,51

 Previdenciárias/Assistenciais: R$ 223.713.392,95 | 12.024 processos, com 14.359 beneficiárias (os)