Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 26 de Setembro de 2025 às 08:04

Bolsas da Ásia fecham em baixa, pressionadas por ações farmacêuticas após novas tarifas de Trump

Tarifas incluem sobretaxas de 100% a medicamentos de empresas que não estejam construindo fábricas nos EUA

Tarifas incluem sobretaxas de 100% a medicamentos de empresas que não estejam construindo fábricas nos EUA

Arte/Jc
Compartilhe:
Agências
As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira (26), pressionadas por ações do setor farmacêutico, após o presidente Donald Trump anunciar uma nova rodada de tarifas, incluindo sobretaxa de 100% a medicamentos de empresas que não estejam construindo fábricas nos EUA. Em sua rede Truth Social, Trump postou ontem que as tarifas farmacêuticas entrarão em vigor no dia 1º de outubro.
As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira (26), pressionadas por ações do setor farmacêutico, após o presidente Donald Trump anunciar uma nova rodada de tarifas, incluindo sobretaxa de 100% a medicamentos de empresas que não estejam construindo fábricas nos EUA. Em sua rede Truth Social, Trump postou ontem que as tarifas farmacêuticas entrarão em vigor no dia 1º de outubro.
O índice japonês Nikkei caiu 0,87% em Tóquio, a 45.354,99 pontos, arrastado para baixo por empresas farmacêuticas como Sumitomo Pharma (-3,45%), Chugai Pharmaceutical (-4,8%) e Daiichi Sankyo (-2%).
LEIA TAMBÉM: Operadora do Aeroporto Charles de Gaulle deverá atuar em terminais gaúchos
Na Coreia do Sul, a SK Biopharmaceuticals e a Samsung Biologics amargaram respectivas quedas de 3,5% e 2,15%. O índice Kospi recuou 2,45% em Seul, a 3.386,05 pontos, em seu terceiro pregão seguido de perdas.
Farmacêuticas chinesas também pesaram no Hang Seng, que caiu 1,35% em Hong Kong, a 26.128,20 pontos: a Alibaba Health Information Technology e a JD Health International tombaram 5,2% e 4,5%, nesta ordem. Na China continental, o Xangai Composto registrou baixa de 0,65%, a 3.828,11 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto sofreu declínio de 1,54%, a 2.470,73 pontos. Em Taiwan, o Taiex recuou 1,70%, a 25.580,32 pontos.
Trump anunciou também tarifas de 25% a caminhões pesados, de 50% a armários de cozinha e pias de banheiro e de 30% a móveis estofados, que igualmente passarão a ser cobradas a partir do início de outubro.
Na Oceania, a bolsa australiana driblou o mau humor da Ásia, graças ao bom desempenho de ações de seguros e de mineração. O S&P/ASX 200 avançou 0,17% em Sydney, a 8.787,70 pontos, no segundo dia consecutivo de alta.
 

Notícias relacionadas