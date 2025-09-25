MPT-RS entra com ação contra JBS Aves por manter trabalhadores em condições análogas à escravidão

O Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul (MPT-RS) ajuizou, na tarde desta quinta-feira, 25 de setembro, uma ação civil pública contra a JBS Aves (detentora da marca Seara) por exploração de trabalhadores na apanha de aves. A medida é decorrente do resgate de 10 trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão no município gaúcho de Arvorezinha, em dezembro de 2024. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa do Ministério Público do Trabalho.

Os trabalhadores haviam sido contratados pela empresa terceirizada MRJ Prestadora de Serviços, sediada em Concórdia (SC), que, desde agosto de 2023, presta serviços com exclusividade para a JBS, conforme contrato firmado entre ambas as partes. Após o resgate, a MRJ foi responsabilizada. A terceirizada firmou um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o MPT-RS, comprometendo-se a pagar as verbas salariais e rescisórias devidas, assim como indenizações por dano moral individual e o custeio do retorno dos trabalhadores às cidades de origem.

Em virtude da gravidade da situação, o caso continuou sendo inspecionado por um Grupo Especial de Atuação Finalística do MPT-RS. Investigações posteriores evidenciaram um papel central da JBS na manutenção do regime de trabalho análogo à escravidão em Arvorezinha.

Em nota, o MPT-RS destaca que a "a empresa mantinha contrato de exclusividade com a MRJ e elaborava os cronogramas de atividades, definindo metas de carga que extrapolavam a jornada normal de trabalho e não previam descanso intrajornada".

Os trabalhadores estavam alojados em condições precárias, recebiam alimentação insuficiente e enfrentavam jornadas exaustivas sem remuneração adequada. MPT-RS/Divulgação/JC

Além disso, a denúncia menciona que "muitos atuavam sem registro, recebendo pagamentos semanais em espécie, fora da folha oficial da prestadora". Conforme apurado no Inquérito Civil sobre o caso, a JBS também não realizava fiscalização efetiva dos serviços da MRJ.

Embora a MRJ tenha firmado o TAC, a JBS recusou um acordo extrajudicial. Agora, o MPT-RS busca responsabilizar a JBS como tomadora e beneficiária de trabalho análogo à escravidão na cadeia produtiva da empresa.

O órgão aponta que, mesmo sem contratar diretamente os trabalhadores, a JBS "é o destino exclusivo da produção" e "responde pelas condições em que essa mão de obra é empregada". Em outras palavras, a terceirização não exime a empresa da responsabilidade de cumprir direitos trabalhistas e fiscalizar as condições de trabalho.

Em paralelo à Ação Civil Pública, o MPT-RS solicita o pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 20 milhões, que serão revertidos em projetos sociais a serem definidos dentre os cadastrados junto ao Ministério Público do Trabalho.

JBS Aves diz que não foi notificada da ação

Procurada pelo Jornal do Comércio, assessoria de imprensa da JBS Aves informou por nota que a Seara não foi notificada da ação. O texto diz também que "os autos de infração mencionados estão ainda em discussão na esfera administrativa, sem conclusão definitiva".

Em relação ao prestador de serviços, afirma que "é inverídica" a informação de que a MRJ trabalhava "com exclusividade" para a Seara. A companhia destaca que "imediatamente encerrou o contrato e bloqueou o prestador assim que tomou conhecimento das denúncias".



Por fim, diz que: "A Seara tem tolerância zero com violações de práticas trabalhistas e de direitos humanos. Todos os fornecedores estão submetidos ao nossos Código de Conduta de Parceiros e à nossa Política Global de Direitos Humanos, que veda explicitamente qualquer prática de trabalho como as descritas na denúncia".

Em um dos alojamentos, a única alimentação disponível para os trabalhadores era um frango descartado, enrolado no uniforme MPT-RS/Divulgação/JC

Entenda o caso

Em dezembro de 2024, uma operação conjunta entre o MPT-RS e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), resultou no resgate de 10 trabalhadores no município de Arvorezinha, a 200 quilômetros de Porto Alegre.

A ação foi mobilizada após denúncia sobre condições de trabalho irregulares na apanha de frangos. A atividade, por si só, já exige esforço físico intenso e é realizada manualmente em condições insalubres, com calor e frio extremos, poeira, fezes, odor forte e risco de lesões.

Durante a fiscalização, 10 homens com idades entre 21 e 33 anos foram resgatados. De acordo com as informações do MPT-RS, somente um era natural do Rio Grande do Sul. Os demais eram oriundos de Pernambuco, Bahia, Maranhão e, um deles, da Argentina.

Os trabalhadores estavam alojados em condições precárias, recebiam alimentação insuficiente e enfrentavam jornadas exaustivas sem remuneração adequada. A investigação apontou que mais de 80% das jornadas ultrapassavam oito horas diárias, e mais da metade excedia o limite legal de 10 horas, chegando a até 16h diárias.

Segundo nota do MPT-RS, foram identificadas práticas como "aliciamento, endividamento, informalidade, retenção de salários, cobranças indevidas, jornadas excessivas em ambiente insalubre, ausência de pagamento de verbas trabalhistas. Pelas condições de recrutamento e trabalho, também foi a ocorrência de tráfico de pessoas".

A fiscalização também identificou que a terceirizada MRJ manteve pelo menos 75 trabalhadores sem registro formal durante a prestação de serviços à JBS – incluindo os 10 resgatados.

