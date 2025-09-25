Atlas amplia seu portfólio e prevê R$ 20 milhões em negócios

A Atlas, marca do Grupo InBetta voltada a soluções para pintura, construção e casa, acaba de lançar 60 novos produtos, incluindo fitas adesivas, assentos sanitários, hidrossanitários e itens para o mercado da construção civil.

Para essas novas linhas, a meta da empresa é gerar pelo menos R$20 milhões em negócios em 2026, reforçando a estratégia de diversificação da companhia, que vem ampliando sua atuação além do core business de acessórios para pintura.

Neste mês, a marca anunciou um ciclo de investimentos de R$90 milhões voltados à expansão industrial e diversificação de portfólio. Do total, R$50 milhões foram destinados à aquisição e modernização de uma nova fábrica de fitas adesivas em Canoas (RS) e R$40 milhões ao desenvolvimento da linha de assentos sanitários.

Ampliação de portfólio

Nos últimos anos, a Atlas tem investido na ampliação de portfólio e tem boas expectativas para os novos mercados em que está expandindo seus negócios. Sobre a produção de fitas adesivas, a previsão é que, até o final de 2026, elas representem entre 10% e 12% do faturamento total da empresa.

Outro segmento que cresce de forma acelerada é a linha de assentos sanitários e hidrossanitários, que já responde por 10% a 11% do faturamento da Atlas e deve alcançar 15% até 2026. O portfólio comprova essa tendência: eram 26 SKUs em 2024, devem ser 45 ao final de 2025 e chegar a 55 em 2026.

A nova linha de assentos premium conta com opções de fechamento convencional ou de fechamento suave, oferecendo conforto, praticidade e maior durabilidade. A fabricação é 100% nacional, com polipropileno de alta resistência, sistemas de fixação exclusivos e patenteados, instalação prática e design anatômico. Com compatibilidade para cerca de 40 modelos de louças, a linha amplia as opções dos consumidores e fortalece o portfólio dos lojistas.

Apesar da expansão para novas frentes, os acessórios de pintura continuam sendo a principal atividade da Atlas, responsáveis por 35% do faturamento e pela liderança da empresa no setor. “Sempre tivemos claro que não se abandona o negócio que nos trouxe até a liderança. Os pincéis seguem estratégicos e sustentaram toda a expansão. Mas, para continuar crescendo em porte e relevância, entendemos que precisávamos diversificar linhas e segmentos, sempre dentro do nosso campo de atuação, que é o varejo e o atacado de materiais de construção”, afirma Márcio Atz, Diretor Geral da empresa.

A aquisição da planta industrial de Canoas, com 11 mil m², prevê que o número de trabalhadores da nova unidade fabril seja triplicado em até dois anos, impulsionando a geração de emprego local e contribuindo para um incremento estimado de até 10% no faturamento anual da empresa no mesmo período.

“Ao longo dessa trajetória, aprendemos que a inovação e a diversificação são fundamentais para o futuro da Atlas. Nossa meta é continuar expandindo em ritmo acelerado e garantir que novas linhas, como a de fitas adesivas, cheguem a representar parcelas cada vez mais relevantes do negócio”, destaca o Diretor.