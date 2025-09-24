Turismo em Porto Alegre: Motor de Desenvolvimento, Cultura e Inovação

Adriane Hilbig, vice-presidente de Turismo da Associação Comercial de Porto Alegre

O turismo vai além do lazer: é um instrumento estratégico de negócios, emprego e renda. Em Porto Alegre, o setor turístico se consolidou como motor de desenvolvimento e valorização das raízes locais. Ao criar experiências autênticas, o turismo revela o potencial singular da cultura gaúcha e impulsiona benefícios que vão muito além da recepção de visitantes.

O Acampamento Farroupilha, realizado anualmente, simboliza a força do turismo cultural e econômico. Durante o evento, galpões se transformam em centros de negócios, onde visitantes vivenciam tradições, degustam pratos típicos, assistem apresentações e participam de rodas de chimarrão. O turismo de galpão, retomado neste ano com roteiros estruturados, permite que o turista participe ativamente da cultura local, conheça as raízes do povo gaúcho e fortaleça o sentimento de pertencimento.

Essa interação direta gera oportunidades para pequenos empreendedores, artesãos, músicos e profissionais de serviços, impulsionando a economia de forma distribuída. O sucesso do Acampamento Farroupilha e dos roteiros turísticos de galpão foi evidenciado em 2025. Para vivenciar a cultura gaúcha, estiveram disponíveis quatro roteiros turísticos, todos com caminhada guiada pelo Acampamento e acompanhamento de guia local. Foi sucesso absoluto.

O investimento em roteiros bem planejados é essencial para transformar a estadia do visitante em experiência marcante. Oficinas de dança tradicional, degustações de culinária típica e visitas guiadas a estâncias históricas criam oportunidades para negócios inovadores e geração de emprego qualificado.

Para competir com outros destinos, é imprescindível inovar na hospitalidade e consolidar atrativos que encantem o visitante. Valorizar a cultura gaúcha deve ser acompanhado de serviços de excelência, infraestrutura adequada e experiências surpreendentes. Não basta apenas receber; é preciso encantar, surpreender e envolver o turista, transformando sua visita em memórias inesquecíveis.

A inovação passa por capacitação profissional, adoção de novas tecnologias e criação de ambientes acolhedores, transmitindo o orgulho de ser gaúcho e o desejo de compartilhar tradições.

Eventos tradicionais desempenham papel fundamental na geração de negócios, empregos e renda. A Feira do Livro estimula a leitura e o mercado editorial; a Noite dos Museus valoriza o patrimônio cultural; a Feira do Varejo impulsiona o comércio local; e a Expointer é vitrine do agronegócio gaúcho. O turismo de eventos dinamiza a economia, fortalece a autoestima comunitária e projeta Porto Alegre no cenário nacional e internacional.

A cultura local, quando celebrada e compartilhada, transforma-se em vantagem competitiva e fonte de orgulho para todos. Ao valorizar a cultura gaúcha e investir em inovação e hospitalidade, Porto Alegre se consolida como destino de referência, capaz de gerar negócios, empregos e renda à população.

A comunidade deve sentir orgulho de suas raízes e do potencial turístico, reconhecendo que o sucesso do setor depende do envolvimento de todos. Encantar, surpreender e envolver são verbos que devem nortear gestores, empresários e cidadãos, para que o turismo continue sendo motor de desenvolvimento e orgulho coletivo.

A Associação Comercial se orgulha de ser uma das entidades convergentes neste sentido. Quem vem conosco?