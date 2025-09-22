Aposta no transporte coletivo sustentável

"Nossa luta pela sustentabilidade global será vencida ou perdida nas cidades", declarou em 2012 o então secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) Ban Ki-Moon. Nas cidades estão mais da metade da população mundial e, no Brasil, o percentual de população em centros urbanos passa de 87% conforme o Censo de 2022.

As cidades atualmente contribuem com cerca de 2/3 das emissões de gases poluentes na atmosfera, condição que acelera o aquecimento global e intensifica as mudanças climáticas. Assim, um problema que é global torna-se uma questão local e urgente. Há diferentes caminhos na transição para um modelo de vida em sociedade que alie desenvolvimento e preservação. A mobilidade sustentável é um deles.

Dia Mundial Sem Carro

Surgiu na França, em setembro de 1997, a proposta de estabelecer um dia do ano em que o carro não fosse usado, uma forma de chamar a atenção para a contribuição individual em reduzir poluentes e liberar as ruas para os demais meios de transporte. A ação, mobilizada por ambientalistas, ganhou força e se espalhou por outros países já nos anos seguintes.

Setembro se consolidou então como um mês dedicado à reflexão sobre mobilidade e 22 de setembro foi consolidado como o Dia Mundial Sem Carro.