Inovação em mobilidade

Inovar é a capacidade de encontrar novas soluções para problemas já existentes ou se antecipar a uma demanda futura. E inovar é uma marca da Marcopolo, reconhecida entre as empresas brasileiras mais inovadoras no ranking Campeãs da Inovação 2025, promovido pelo Grupo Amanhã em parceria com o IXL-Center, ligado ao Global Innovation Management Institute. Além do 1º lugar em Processos de Inovação no Sul do Brasil, a empresa é a segunda entre as mais inovadoras do Rio Grande do Sul e está no top 10 do ranking geral da região Sul.

"Esses resultados refletem a dedicação do nosso time em transformar ideias em soluções, reforçando nosso compromisso com a excelência operacional e a inovação como pilares estratégicos da companhia", afirma João Paulo Pohl Ledur, diretor de Estratégia e Transformação Digital da Marcopolo.

Para a Marcopolo, inovar para mover cidades é mais do que lançar novos produtos, é liderar uma mudança de paradigma. É com esse pensamento que a empresa participa ativamente de debates e ações voltadas às cidades inteligentes, promovendo soluções que aliam eficiência operacional, conforto e responsabilidade ambiental.