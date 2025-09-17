Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaBanco Do Brasil

Publicada em 17 de Setembro de 2025 às 10:50

Governo Lula escolhe funcionário do Banco do Brasil para presidir Correios

Presidente Lula escolheu Emmanoel Schmidt Rondon, funcionário de carreira do Banco do Brasil

Presidente Lula escolheu Emmanoel Schmidt Rondon, funcionário de carreira do Banco do Brasil

Ricardo Stuckert/Presidência da República/JC
Compartilhe:
Agências
O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu Emmanoel Schmidt Rondon, funcionário de carreira do Banco do Brasil, para assumir a presidência dos Correios.
O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu Emmanoel Schmidt Rondon, funcionário de carreira do Banco do Brasil, para assumir a presidência dos Correios.
Segundo interlocutores, o nome já passou pela Casa Civil e deve ser encaminhado ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da empresa estatal até esta quarta-feira (17). A previsão é que a nomeação ocorra até o fim desta semana.
Rondon sucederá Fabiano Silva dos Santos, que entregou sua carta de demissão no dia 4 de julho e aguardava a indicação de seu substituto para fazer a transição.
Havia uma previsão de que o presidente Lula recebesse Rondon para uma conversa. Ele é descrito como uma pessoa de perfil discreto, técnico do Banco do Brasil e contou com apoio do ministro Rui Costa (Casa Civil).

Notícias relacionadas