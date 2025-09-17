Governo Lula escolhe funcionário do Banco do Brasil para presidir Correios

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu Emmanoel Schmidt Rondon, funcionário de carreira do Banco do Brasil, para assumir a presidência dos Correios.

Segundo interlocutores, o nome já passou pela Casa Civil e deve ser encaminhado ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da empresa estatal até esta quarta-feira (17). A previsão é que a nomeação ocorra até o fim desta semana.

Rondon sucederá Fabiano Silva dos Santos, que entregou sua carta de demissão no dia 4 de julho e aguardava a indicação de seu substituto para fazer a transição.

Havia uma previsão de que o presidente Lula recebesse Rondon para uma conversa. Ele é descrito como uma pessoa de perfil discreto, técnico do Banco do Brasil e contou com apoio do ministro Rui Costa (Casa Civil).