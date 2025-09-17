Porto Alegre,

Publicada em 17 de Setembro de 2025 às 08:09

Bolsas da Ásia fecham sem direção única, em dia de cautela antes de anúncio do Fed

Mercados asiáticos reagem com cautela antes da reunião do Federal Reserve

Agências
As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira (17), à medida que investidores ficaram mais cautelosos antes de o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) provavelmente anunciar seu primeiro corte de juros este ano, nas próximas horas.
O índice japonês Nikkei caiu 0,25% em Tóquio, a 44.790,38 pontos, e o sul-coreano Kospi recuou 1,05% em Seul, a 3.413,40 pontos, após ambos atingirem níveis recordes em pregões recentes, enquanto o Taiex cedeu 0,75% em Taiwan, a 25.438,25 pontos.
LEIA TAMBÉM: Desemprego no Brasil cai a 5,6% e atinge menor nível da série histórica
Na China continental, por outro lado, os mercados subiram após Pequim propor uma série de medidas para impulsionar o consumo doméstico de serviços. O Xangai Composto teve modesta alta de 0,37%, a 3.876,34 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,83%, a 2.510,52 pontos. O Hang Seng também ficou no azul em Hong Kong, com ganho de 1,78%, a 26.908,39 pontos, graças a um rali de 4,2% de seu subíndice de tecnologia.
Como é amplamente esperado que o Fed corte os juros básicos dos EUA em 25 pontos-base, no meio da tarde de hoje, as atenções vão se voltar para comentários de seu presidente, Jerome Powell, que pode dar sinais sobre a trajetória futura das taxas, assim como para novas projeções de crescimento e inflação.
Na Oceania, a bolsa australiana teve desempenho negativo, com baixa de 0,67% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.818,50 pontos, refletindo a queda de ações nos setores imobiliário e de mineração.
 

