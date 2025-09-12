Portos RS inicia operação de dragagem do Canal São Gonçalo

As operações de dragagem seguem avançando nas hidrovias do Rio Grande do Sul, conforme divulga em nota a Portos RS. Neste mês de setembro, segundo a empresa pública, teve início a dragagem do Canal São Gonçalo, em Pelotas, com a previsão de remoção de mais de 457 mil metros cúbicos de sedimentos. O serviço tem como objetivo garantir a profundidade mínima de 5,5 metros nos principais trechos de navegação.

Atualmente, as dragagens avançam também nos canais de Pedras Brancas e Leitão. Em outubro, está previsto o início das atividades no canal Furadinho, enquanto a contratação dos serviços para o canal Feitoria também já foi efetuada com início ainda este mês.

De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, os avanços nas operações de dragagem são de grande importância para o modal hidroviário no Rio Grande do Sul. "A execução dos trabalhos irá contribuir diretamente para que possamos potencializar o desenvolvimento do Estado nesse setor", destaca o secretário.

Ainda, entre outros avanços, o processo licitatório do canal do Rio Grande foi finalizado nesta semana, visto que este já conta com uma companhia vencedora homologada pela empresa pública. Dentro dos 15 meses de contrato, a previsão é de que o total de sedimentos retirados ultrapasse os 15 milhões de metros cúbicos.

"A dragagem é uma ação estruturante essencial para garantir a segurança da navegação e a competitividade logística do Estado. Os investimentos realizados têm papel decisivo para o avanço das hidrovias como alternativa sustentável e eficiente no transporte de cargas", afirma o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger.

Essas intervenções integram um conjunto de investimentos de R$ 731 milhões voltado à recuperação da navegabilidade em diferentes pontos do Rio Grande do Sul. Essas ações foram priorizadas após as enchentes de 2024, que intensificaram o acúmulo de sedimentos nas hidrovias gaúchas.

A iniciativa integra o Plano Rio Grande, um programa de Estado que busca reconstruir o Rio Grande do Sul e preparar sua infraestrutura para o futuro. Os recursos são provenientes do Funrigs, fundo criado para enfrentar os impactos sociais, econômicos e ambientais decorrentes da catástrofe climática de 2024.