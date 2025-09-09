Vamos explorar petróleo na Foz do Amazonas, mas com respeito ao meio ambiente, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em entrevista à Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, veiculada na manhã desta terça-feira, 9, que quer explorar petróleo da Foz do Amazonas, que fica no litoral do Amapá, na Margem Equatorial, e é considerada a nova fronteira para a exploração de petróleo no País, mas que isso deve ser feito com cuidado e respeito ao meio ambiente.

Segundo o presidente, a Petrobras tem experiência em águas profundas sem ter incidentes e a exploração do combustível fóssil é importante para o Brasil e para a Região Amazônica.

"Nós queremos preservar a Amazônia não como uma coisa intocável, mas que ela seja explorada, seja por mar e por terra, da forma mais responsável possível porque nós sabemos o que é cuidado com a Amazônia. Nós vamos explorar o petróleo, mas o que estamos fazendo é cumprindo etapas", declarou o presidente, citando que o Ibama e a Petrobras já fizeram a Avaliação Pré-operacional (APO), que é um teste para verificar a eficácia dos planos de emergência e proteção à fauna, e que o meio ambiente será preservado.

O presidente também defendeu a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pelas obras da pavimentação da BR-319 ainda não terem sido iniciadas. Lula prometeu que a rodovia será feita, mas que é necessário deixar a floresta intocável e ter responsabilidade.

"Às vezes as pessoas jogam a culpa para cima da Marina, e eu falo para eles que a Marina ficou 15 anos fora do governo, portanto, se não foi feito, não culpe a Marina. O que a Marina faz, e é importante que ela seja assim, é que a Marina nunca diz que é proibido fazer, ela quer discutir como fazer as coisas. Se fizer bem feito, é melhor para todo mundo", declarou Lula à Rede Amazônica.

A entrevista para a Rede Amazônica foi feita na tarde desa segunda-feira, 8, mas veiculada apenas na madrugada desta terça (9). Nesta manhã, Lula desembarca em Manaus para a inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI Amazônia). O evento deve começar às 11h30, no horário de Brasília. Na entrevista, Lula disse que a estrutura é importante para o combate ao narcotráfico.

Já às 15h45 (horário de Brasília), o presidente vai embarcar em uma balsa, no píer da Estação Naval do Rio Negro, para acompanhar o lançamento de um cabo de fibra óptica de integração, que faz parte das infovias do programa norte Conectado.

Lula disse ainda que voltará ao Amazonas em outubro para participar de cerimônia envolvendo o programa Minha Casa, Minha Vida.