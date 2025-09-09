Dólar e Bolsa sobem com retomada do julgamento de Bolsonaro

O dólar registra alta nesta terça-feira (9), com os investidores atentos à retomada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF).

Às 12h39, a moeda norte-americana subia 0,13%, cotada a R$ 5,424, em linha com o exterior. No mesmo horário, o índice DXY, que compara a força do dólar com outras seis divisas do mundo, valorizava 0,21%, a 97.669 pontos.

A Bolsa, por outro lado, tinha alta de 0,11%, a 141.950 pontos. As altas nos preços do minério de ferro e petróleo no mercado internacional refletem domesticamente, fazendo os papéis da Vale e Petrobras subirem durante o pregão.

O mercado do dia acompanha o julgamento de Bolsonaro no STF. A Primeira Turma da Suprema Corte retoma os trabalhos nesta terça com o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo que acusa o ex-presidente e outros réus.

Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, respectivamente, completam a ordem de votação na segunda semana de julgamento.

Estão previstas sessões nos dias 9, 10, 11 e 12, quando deverá ocorrer a leitura da sentença. A condenação ou absolvição ocorre com, no mínimo, três votos.

O julgamento de Bolsonaro promete impactar a relação comercial entre Brasil e EUA. Quando Trump anunciou a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros em julho, ele vinculou a decisão, entre outros pontos, a uma suposta "caça às bruxas" que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seria vítima.

Ministros do STF dizem esperar uma escalada de ataques de Donald Trump contra eles por causa do julgamento.

Para Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, a conclusão do processo do ex-presidente Bolsonaro dificulta uma reaproximação entre Brasil e EUA. "Pode gerar novas sanções e tarifas, o que aumenta a percepção de riscos de ativos brasileiros e tende a prejudicar o real", afirma

Dados da economia americana também continuam no radar, com investidores intensificando as expectativas por um corte de juros dos EUA pelo Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos) no próximo dia 17.

Revisão preliminar anual do relatório de "payroll", divulgada pelo Departamento do Trabalho americano, mostrou que a economia do País criou 911 mil empregos a menos do que o estimado anteriormente nos 12 meses até março de 2025. Economistas consultados pela Reuters estimavam uma diminuição entre 400 mil e 1 milhão.

Dados do mesmo índice, divulgados na última sexta (5), mostraram que a economia dos EUA criou 22 mil postos de trabalho em agosto, abaixo dos 75 mil postos da mediana de pesquisa da Reuters com economistas. A taxa de desemprego, por sua vez, ficou em 4,3%, em linha com o projetado.

Para Mattos, da StoneX, os dados consolidaram a expectativa de diminuição da taxa de juros nos EUA e indicam um ritmo de corte mais acelerado nos próximos meses.

"O banco central americano deve dar mais peso ao risco de uma desaceleração da atividade econômica e começar um ciclo de corte de juros. O 'payroll' reforça a perspectiva do Fed cortar juros na decisão desse mês e diminuir nos próximos 6 a 12 meses mais rapidamente".

De acordo com João Duarte, especialista em câmbio da One Investimentos, a combinação entre juros altos no Brasil e expectativa de flexibilização monetária nos EUA mantém o real relativamente bem posicionado, ainda que sujeito à volatilidade.

No mês passado, o chair do Fed, Jerome Powell, sinalizou um possível corte na taxa de juros na reunião do banco central dos EUA em 16 e 17 de setembro, mas evitou se comprometer.

Na segunda-feira (8), o dólar encerrou a sessão quase estável, com variação positiva de 0,04%, a R$ 5,417, em sessão de agenda econômica relativamente esvaziada. Já a Bolsa caiu 0,59%, a 141.791 pontos, após fechar em 142 mil pontos pela primeira vez na sexta-feira (5).

Apesar do desempenho ruim da Bolsa nesta segunda, a expectativa é que o otimismo visto na última sexta se mantenha nos próximos dias.

"O cenário atual permanece favorável à continuidade da tendência de alta, com o próximo alvo apontando para os 145.800 pontos", afirmou a equipe de grafistas da Ágora Investimentos, em relatório a clientes.

A equipe do Itaú BBA também reforçou o otimismo. "O Ibovespa está em tendência de alta no curto e médio prazo, e segue em direção aos 150.000 e 165.000 pontos numa visão de médio prazo", disse.

Para Lilian Linhares, sócia e head da Rio Negro Family Office, "esse movimento [de alta recorde no Ibovespa na última sexta] se ancora principalmente nas expectativas de corte de juros nos Estados Unidos, após dados de empregos mais fracos do que esperado na semana passada terem repercutido nos mercados de títulos do Tesouro americano".