Evermonte lança instituto voltado à reflexão sobre o futuro do capital humano

Ajudar as empresas a olhar para suas lideranças de forma mais profunda, estratégica e conectada com os desafios contemporâneos: este é um dos objetivos do Evermonte Institute, iniciativa da Evermonte Executive & Board Search, lançada na semana passada, no Farol Santander, em Porto Alegre.

O evento de inauguração contou com conteúdo inédito, coquetel e um momento especial de troca entre convidados que compartilham o mesmo propósito do instituto: ser um espaço de pensamento, diálogo e construção de futuro para o mundo corporativo. “Nossa proposta é fomentar debates que desafiem o status quo, promovam inovação na governança corporativa e fortaleçam a visão de longo prazo nas organizações”, afirma o diretor associado do Evermonte Institute, Paulo Walendorff.

O Evermonte Institute já atua como um núcleo de geração de conhecimento, realizando pesquisas proprietárias, publicações temáticas, eventos e encontros voltados a líderes empresariais, conselheiros, investidores e outros agentes que impactam diretamente a evolução da governança e da cultura organizacional no Brasil.

Entre as pesquisas já publicadas pelo instituto, destacam-se a “Women at the Top”, que traçou o perfil das mulheres que ocupam cadeiras em conselhos no Brasil, e a “Board Trends”, que mapeou as principais tendências dos boards das companhias brasileiras. “O Evermonte Institute reforça o nosso compromisso de ir além da seleção de lideranças, contribuindo ativamente para a transformação do ambiente corporativo por meio da reflexão, da troca de ideias e da ação coletiva”, destaca Felipe Ribeiro, sócio e co-fundador da Evermonte.