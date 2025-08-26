Sistema Fiergs terá programação voltada a negócios, oportunidades e tecnologia na 48ª Expointer

Com foco em negócios, oportunidades e tecnologia, o Sistema Fiergs terá, neste ano, sua maior participação na Expointer, principal feira do agronegócio na América Latina. Entre os dias 30 de agosto e 7 de setembro, estão previstas rodadas de negócios com compradores internacionais, road show do programa Brasil Mais Produtivo e ações de inovação voltadas ao agro.



“O agronegócio movimenta o setor industrial. Para termos uma ideia da dimensão, o Rio Grande do Sul é o segundo maior exportador de máquinas e equipamentos agrícolas do país. Por isso, é essencial estar presente na Expointer”, destaca o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier. No estado, são 14,4 mil empresas e 325 mil empregos ligados ao agronegócio.



Neste ano, o estande da instituição, localizado na área de máquinas e implementos, será maior do que nas edições anteriores, ocupando 350 metros quadrados. Segundo a diretora-executiva e de Relações Institucionais, Ana Paula Werlang, o investimento é uma iniciativa estratégica do Sistema Fiergs para estreitar laços com o agronegócio. “Temos vários sindicatos do agronegócio associados à Fiergs. É fundamental que eles se sintam representados e que mantenhamos uma proximidade constante com esse setor tão relevante para o nosso estado”, afirma Ana Paula.



Programação



No dia 2 de setembro, às 14h, o estande do Sistema Fiergs será palco de um encontro entre empresários, autoridades e parceiros estratégicos no road show Brasil Mais Produtivo (B+P). O evento apresentará o programa nacional, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) em parceria com Senai-RS, Sebrae, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), voltado a ampliar a competitividade de micro, pequenas e médias empresas industriais por meio da otimização de processos e do uso eficiente de energia.



A diretora-geral do Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, Susana Kakuta, ressalta a importância do road show para engajar os empresários. “Teremos uma programação especial para mostrar que é possível uma indústria reduzir até 10% do desperdício energético e aumentar sua produtividade em até 20%, por meio de modificações simples. É um programa fundamental para o avanço da indústria rumo à transformação digital”, diz Susana.

Já nos dias 3 e 4 de setembro, o Sistema Fiergs, em parceria com ApexBrasil, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers) e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq-RS), promoverá rodadas de negócios internacionais, reunindo 26 empresas brasileiras – sendo 17 gaúchas – e nove compradores de países América do Norte, Oriente Médio, Eurásia, América do Sul, América Central, Ásia e África.



O objetivo é fortalecer as negociações e abrir novos mercados para as empresas. As rodadas, com foco em máquinas e equipamentos agrícolas, acontecem a partir das 10h. “Vivemos um momento delicado para as exportações da indústria gaúcha. Tudo o que pudermos fazer para apoiar os empresários industriais será feito. As rodadas de negócios são uma oportunidade para diversas empresas aumentarem suas vendas no exterior,” afirma o presidente Bier.



Também no dia 4, o estande da Fiergs receberá atividades do Programa Indústria do Amanhã, iniciativa da federação em parceria com o Instituto Caldeira que implementa inovação e prepara talentos para promover transformações na indústria. Os painéis irão abordar agronegócio, tecnologia e inovação, com ênfase em robótica, inteligência artificial no campo e experiências de startups e indústrias do agro que utilizam estratégias inovadoras para lidar com o futuro. Um dos painéis irá destacar o Center for Embedded Devices and Research in Digital Agriculture (Cedra), projeto lançado pelo Sistema Fiergs e pela Embrapii, que tem como base a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias para a agroindústria brasileira.