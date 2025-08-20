Presidente do Conselho de Administração da Petrobras renuncia ao cargo

O presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Pietro Adamo Sampaio Mendes, renunciou aos cargos de presidente e membro do Conselho de Administração da Petrobras em razão de novos desafios profissionais. A informação foi divulgada pela estatal nesta quarta-feira (20).

Ao renunciar, ele deixou seu agradecimento aos colegas de Conselho, aos membros da Diretoria Executiva liderados pela presidente Magda Chambriard e às equipes da Petrobras pela colaboração durante seu período à frente do Conselho de Administração e desejou sucesso a todos na caminhada que prossegue.



O §2º do Art.18 do Estatuto Social da companhia prevê que o próprio Conselho de Administração pode eleger o substituto no caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho, eleição válida até a próxima Assembleia Geral que vier a ocorrer. A Petrobras manterá o mercado informado sobre o tema.