Frente parlamentar busca fortalecer indústria da defesa no RS

Foi lançada, nesta segunda-feira (18), na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar de Apoio à Indústria de Defesa e Segurança. Com o objetivo de apoiar, debater e propor ações voltadas ao fortalecimento do setor no Rio Grande do Sul, a Frente, proposta pelo deputado Gustavo Victorino (Republicanos), reunirá representantes da iniciativa privada e do poder público.

A expectativa, conforme Victorino, é de realização de três a quatro reuniões anuais, de onde serão extraídas demandas e propostas do setor a serem levadas ao poder público. A Frente também tem o objetivo de alertar as autoridades sobre a importância da indústria da segurança, que não pode ser negligenciada como fator de desenvolvimento econômico. “Temos dois dos mais importantes polos da indústria metal-mecânica no Rio Grande do Sul. Qual o apoio que temos para produzir carros de combate, tanques de guerra? Nenhum. Deveríamos pensar em comprar menos lá fora e produzir mais aqui no Brasil”, sustentou o parlamentar, destacando a necessidade dessas empresas terem uma referência.

O deputado observa que o setor de defesa reúne empresas não só de armamento, mas de vestuário, calçados, coldres e transporte. É em solo gaúcho que se encontra a Taurus, maior fabricante de armas curtas do mundo. “Temos a preocupação de que a Taurus saia daqui. (A empresa) Ainda não está demitindo, está buscando outros mercados. Todas as medidas tomadas são preventivas, esperamos reverter logo”, destacou.

Presente no lançamento, o diretor da Divisão Militar e de Vendas Internacionais da Taurus, Henrique Gomes, destacou a importância de criação da Frente, para o apoio das empresas do setor. “É importante essa interação com deputados daqui e de fora do Estado, e manter viva essa ação. A Taurus tem muito a dar ao Rio Grande do Sul e ao país. Esperamos seguir crescendo e recebendo o apoio necessário”, disse. Gomes falou de novos produtos militares que estão sendo desenvolvidos e que irão ampliar a área de atuação da empresa no Brasil e no mercado internacional. Gomes não quis se manifestar sobre o anúncio de transferência do setor de montagem para os Estados Unidos, ressaltando que “nada está definido”.

Representando o Estado, o secretário adjunto da Casa Civil, Gustavo Paim, lembrou a queda, a cada ano, dos índices de criminalidade no Estado, fruto do investimento do Governo na área. Outro exemplo dado foi o sistema de neutralização de drones, adquirido de forma pioneira no país.

O crescente número de conflitos mundiais foi lembrado pelo representante da Aeronáutica, brigadeiro Eduardo Soares. O militar fez um alerta sobre a necessidade de aumento no orçamento nacional para a área, de forma preventiva. O baixo orçamento também foi ratificado pelo representante da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (Abimde), Sérgio Horta.

O representante do núcleo Comdefesa, da Fiergs, Aderbal Lima, destacou o papel da indústria da defesa no desenvolvimento do RS. Lima defendeu o estímulo à produção local e à produção de políticas públicas, além da internacionalização das empresas.