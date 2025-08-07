Acionistas aprovam fusão de BRF e Marfrig

A incorporação de ações da BRF pela Marfrig foi aprovada nesta terça, 5, pelos acionistas das duas companhias, em assembleias gerais extraordinárias separadas, anunciaram as empresas em fato relevante conjunto. A assembleia da BRF ocorreu pela manhã e a da Marfrig, à tarde. O movimento marca mais um passo na consolidação da fusão, dando origem à MBRF Global Foods Company, nova gigante do setor de alimentos.

Segundo comunicado conjunto, a aprovação segue os termos do Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da BRF S.A. pela Marfrig Global Foods S.A., assinado em 15 de maio e aditado em 26 de maio. O negócio ainda está sujeito ao cumprimento de condições previstas no acordo e ao chamado "fechamento", etapa final da operação.

A incorporação assegura, conforme a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada aos acionistas que detinham papéis de BRF ou Marfrig de forma ininterrupta desde 15 de maio, e que não votaram favoravelmente, se abstiveram ou não compareceram às assembleias. O prazo para manifestação será de 30 dias a partir da publicação das atas das assembleias. "Informações adicionais acerca da incorporação de ações serão tempestivamente divulgadas pelas companhias nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis", informaram Marfrig e BRF em fato relevante.

A transação é parte de um processo iniciado em 2021, ano em que a Marfrig começou a adquirir participação na BRF.