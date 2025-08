Menu Poa discute impactos da moda feminina na economia gaúcha

“A moda não é um simples ato de vestir. É identidade, cultura e, crucialmente, um motor essencial para o progresso local e global”, destacou a presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Suzana Vellinho Englert, no Menu Poa desta terça-feira (5), realizado no Palácio do Comércio. A edição, que teve como temática central O poder da moda feminina na economia, contou com a presença da CEO do Pop Center e vice-presidente da ACPA, Elaine Deboni, e da empreendedora Maria de Lourdes Anselmi, fundadora da Malharia Anselmi, que é referência nacional no segmento têxtil. Ambas refletiram sobre os desafios e perspectivas da moda gaúcha, relembrando suas próprias trajetórias profissionais.

Mas, por que falar sobre moda feminina? Para Elaine, a resposta está nos dados. O Rio Grande do Sul possui quase 15 mil fábricas de roupas, das quais cerca de 14,2 mil são microempresas. De acordo com dados da plataforma EmpresAqui, citados por Elaine em entrevista antes do evento, as empresas de pequeno porte correspondem por aproximadamente 4% do total. Enquanto isso, apenas 1% são empresas de médio e grande porte.

A CEO do Pop Center menciona ainda uma pesquisa do Departamento de Economia e Estatística do Estado. Conforme o estudo, a cadeia produtiva da moda gaúcha é composta por cerca de 32,5 mil empresas com papel significativo na geração de empregos. Ao todo, estima-se que o setor é responsável por 238 mil empregos formais no Rio Grande do Sul.

A presidente da ACPA destacou, contudo, que o último ano foi de desafios para a moda gaúcha. Cerca de 68,3% dessas empresas foram afetadas pelas enchentes de maio de 2024. Um ano depois, pelo menos 54% delas ainda não se reergueram totalmente. E, as consequências disso incluem queda na empregabilidade, perda de clientes e dificuldades financeiras.

Da sala de casa para o mundo

A moda entrou cedo na vida das duas empreendedoras. Em 1981, Maria de Lourdes fundou a marca Anselmi. Mas a sua relação com o crochê iniciou ainda na infância. Embora tenha feito um curso de corte e costura durante a juventude, foi apenas depois do seu casamento que a paixão saiu do papel. Maria se mudou para a cidade de Farroupilha, onde começou a vender suas malhas. Na época, tinha dois filhos e uma longa trajetória pela frente.

A primeira loja da Anselmi ficava em Gramado. Hoje, a marca está espalhada em diferentes estados do País. Para Maria, essa caminhada lhe rendeu muitos aprendizados, mas não mudou seus valores e princípios. A empreendedora diz que nunca visou o dinheiro, mas sim o impacto positivo na vida das pessoas.

Filha de operário, Elaine, por sua vez, começou a jornada como vendedora aos 28 anos. Na época, a recém empreendedora viajava de ônibus até São Paulo para comprar peças e revender na sua cidade natal, Erechim. Para ela, o seu trabalho nunca foi vender roupas, mas sim “emoldurar almas”, valorizando o que cada pessoa tem de melhor.

Embora tenha aprendido muito durante as últimas décadas, a CEO destaca que ainda cultiva o mesmo interesse por pessoas. Elaine entende que esse foi e segue sendo o grande propulsor para seu trabalho.

Um olhar para o futuro

Para a CEO do Pop Center, a moda mudou bastante nos últimos anos, tornando-se mais democrática. “Cada um sai como gosta, como se sente melhor”, destaca. A empreendedora entende que o futuro do campo implica no alinhamento entre o consumo, que garante a manutenção da economia, e a sustentabilidade.

Quando se trata de perspectivas futuras, a fundadora da marca Anselmi acredita que os dias estão contados para a moda fast-fashion. Para Maria, o segredo para a sustentabilidade está no equilíbrio entre a atemporalidade e a qualidade.

“Não queremos aquela moda que vence rápido. Queremos um produto para que a mulher possa estar bonita hoje e daqui a dois ou três anos. Estamos preocupados com um produto que dure bastante, que deixe a mulher elegante em qualquer ambiente”, explica.

Durante o evento, ambas destacaram ainda a importância de manter um relacionamento sincero com os clientes para o sucesso de uma marca. "Quando você é realmente verdadeira como uma pessoa, ela se sente segura do teu lado", destaca Maria.

Ao final da palestra, Elaine e Suzana divulgaram o evento Trends Pocket 2025, que ocorrerá na próxima quinta-feira (7), no Palácio do Comércio. Promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre, a iniciativa reunirá criadores, estudantes e empreendedores para uma prévia exclusiva do Trends Sul 2026, cujo objetivo é valorizar o empreendedorismo criativo no Rio Grande do Sul.