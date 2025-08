Governador lança a 48ª Expointer em São Paulo nesta terça (5)

O governador Eduardo Leite lança nesta terça-feira (5), às 9h30min, a 48ª Expointer em São Paulo. O evento, que ocorre de forma inédita na capital paulista, tem como objetivo promover o agronegócio gaúcho e será realizado no escritório da Invest RS, em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). O titular da Seapi, Edivilson Brum, e o vice-presidente da Invest RS, Eduardo Lorea, também participarão do lançamento.A iniciativa marca a ampliação do alcance institucional da feira e reforça sua relevância como uma das principais vitrines do agronegócio brasileiro. Considerada a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, a Expointer acontece de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio.