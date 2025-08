SAP adquire SmartRecruiters para ajudar a atrair talentos

A SAP e a SmartRecruiters anunciaram acordo para aquisição da SmartRecruiters, fornecedora de software para aquisição de talentos, pela SAP, player global de aplicações empresariais. A expertise da SmartRecruiters em recrutamento de alto volume, automação do processo seletivo e experiências com uso de IA voltadas ao engajamento de candidatos é considerada um complemento ideal para o portfólio de gestão de capital humano (HCM) SAP SuccessFactors. A transação está prevista para ser concluída no quarto trimestre de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias. Os termos do acordo não foram divulgados. O J.P. Morgan atuou como assessor financeiro exclusivo da SmartRecruiters. A aquisição planejada visa fortalecer ainda mais a oferta HCM da SAP, oferecendo aos clientes ferramentas robustas para atrair e reter os melhores talentos em um mercado cada vez mais competitivo. "Contratar as pessoas certas não é apenas uma prioridade de RH, é uma prioridade de negócios. Com esta aquisição planejada, ajudaremos nossos clientes a atrair e contratar os melhores talentos para que possam avançar em suas estratégias de aquisição com rapidez e agilidade, reduzindo, ao mesmo tempo, o custo total de propriedade", aponta Muhammad Alam, membro do Conselho Executivo da SAP SE, SAP Product & Engineering. As análises orientadas por dados serão integradas diretamente às soluções HCM da SAP, consolidando um sistema único de registro e dados harmonizados para operações de RH mais integradas e em conformidade. A expectativa é que os clientes da SAP possam gerenciar todo o ciclo de vida do candidato, desde o recrutamento e entrevistas até a integração, em um único sistema, otimizando a experiência de recrutadores, gestores e, principalmente, dos candidatos. "A missão da SmartRecruiters sempre foi facilitar a contratação. Unir forças com a SAP representa uma oportunidade extraordinária para que empresas ao redor do mundo se beneficiem da nossa abordagem inovadora em aquisição de talentos", afirma Rebecca Carr, CEO da SmartRecruiters. O portfólio de soluções da SmartRecruiters seguirá disponível de forma independente por um período futuro.

Agibank capta R$ 4 bilhões e fortalece sua estratégia de funding

Instituição tem mais de 1 mil Smart Hubs próprios no Brasil

O Agibank, banco digital que opera por meio de uma plataforma híbrida, anunciou a conclusão de mais uma emissão estratégica no mercado de dívida corporativa. A colocação de

R$ 4 bilhões em debêntures tem como objetivo de otimizar sua estrutura de capital, diversificar passivos e sustentar a expansão da carteira de crédito em condições eficientes. A operação foi realizada em 37 séries, com vencimento final em 74 meses, e remuneração de CDI 1,00% ao ano, e pagamento de juros e principal ao final de cada série. A operação foi distribuída a mercado por meio de oferta pública com registro automático, combinada à colocação privada, ambas destinadas exclusivamente a investidores profissionais. Os recursos serão integralmente direcionados à expansão da carteira de crédito, alongamento do perfil de passivos e aprofundamento da diversificação das fontes de captação da companhia. "Seguimos comprometidos com disciplina de capital, crescimento sustentável e rentabilidade superior ao custo de capital, sem abrir mão do nosso propósito de lutar por uma experiência bancária que acolhe e encoraja todos os brasileiros", afirma o CFO e diretor de Relações com Investidores do Agibank, Marcello Dubeux. A emissão ocorre em um momento em que o banco reporta desempenho operacional de

R$ 350,5 milhões de lucro líquido no 1T25. Em abril, a Moody's Local elevou o rating da instituição de A .br para AA-.br, destacando a sólida rentabilidade apresentada pelo banco em um momento de expansão e manutenção da qualidade dos ativos. O Agibank tem mais de 5 milhões de clientes ativos e mais de 1.000 Smart Hubs próprios por todo o território nacional.

Gramado Summit contrata COO e quer crescer 50%

Tomazelli tem passagens por passagens pela Magazine Luiza, Lugano e Criamigos Gustavo Merolli/Divulgação/JC

Com faturamento de R$ 8 milhões na última edição, a Gramado Summit projeta um salto para o próximo ano: crescer 50% e atingir R$ 12 milhões em receita bruta. Para sustentar essa nova fase de expansão, que inclui internacionalização e profissionalização da gestão, o festival de inovação anunciou a chegada de Karlo Tomazelli como Chief Operating Officer (COO). A contratação marca uma virada para transformar a Gramado Summit em uma operação mais sólida e escalável. A missão de Tomazelli será viabilizar o crescimento acelerado sem abrir mão da qualidade e da experiência que fizeram da Gramado Summit o maior brainstorming de ideias da América Latina. "Estamos vivendo um processo de transição importante, de um evento que nasceu de uma ideia ousada para uma companhia sólida, com governança e metas claras de expansão", explica o fundador e CEO do evento, Marcus Rossi. Ele seguirá responsável pelo produto e posicionamento da marca. Já o novo COO terá autonomia para liderar toda a operação da Gramado Summit, com um olhar técnico e estratégico na gestão da marca e a ampliação internacional. A expectativa é realizar uma edição em Córdoba, na Argentina, em 2026, além da já anunciada edição em Gramado, de 6 a 8 de maio. O COO explica que seu trabalho é buscar outras linhas de receita dentro do próprio evento, além de aprimorar a administração. "Queremos aproveitar todas as oportunidades possíveis", comenta. Tomazelli assume a Gramado Summit ainda sob o impacto da última edição, cujo salto se deve, também, a patrocínios de peso, como da Magalu Cloud e do Google Cloud. Natural de Gramado, o executivo de 38 anos é formado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e tem passagens pela Magazine Luiza, Chocolate Lugano, Hotel Serra Azul e, mais recentemente, foi diretor administrativo-financeiro da Criamigos.

